Общество

В МВД сделали жесткое заявление о безопасности детей летом

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2026 14:33 Фото: Zakon.kz
Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана настоятельно призывает родителей и детей соблюдать правила безопасности в купальный сезон, сообщает Zakon.kz.

Одной из важных просьб является не допускать купания несовершеннолетних в неразрешенных и небезопасных местах.

Купание в запрещенных местах в соответствии со статьей 364 КоАП РК является нарушением правил общего водопользования и влечет административную ответственность.

К сожалению, как отмечают сотрудники ведомства, в настоящее время в регионах фиксируются трагические случаи гибели подростков в результате неосторожного поведения на воде.

"В связи с этим необходимо строго соблюдать требования безопасности на водоемах. Их игнорирование может привести к тяжелым последствиям".Пресс-служба МВД РК

Кроме того, в летний период в целях профилактики правонарушений МВД проводит оперативно-профилактическое мероприятие "Дети в ночном городе".

"Усиливается работа по предотвращению нахождения несовершеннолетних на улице в ночное время без присмотра взрослых. В этой связи МВД призывает родителей эффективно организовать досуг детей и обеспечить их безопасный и ответственный отдых. В случае выявления фактов правонарушений или при их обнаружении просьба сообщать по номеру "102".Старший инспектор Комитета административной полиции МВД Ботакоз Жалекешова

Днем ранее, 21 мая, сообщалось, что в Алматы не только усилили меры безопасности из-за выпускников и "кортежей", но и обратились с важной просьбой к родителям школьников и учителям в преддверии последнего звонка.

