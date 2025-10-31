"Сохраняйте человеческое достоинство": МВД обратилось к казахстанцам с жестким заявлением

Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана сегодня, 31 октября 2025 года, обратилось к гражданам с жестким заявлением, сообщает Zakon.kz.

Как подчеркнул начальник департамента – официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев, в последнее время в социальных сетях распространяются ролики, где ради "хайпа", лайков или участия в различных конкурсах люди совершают провокационные и аморальные поступки в общественных местах.

"Мы уже видели случаи, когда молодые люди в торговых центрах или на улицах устраивали сцены, бегали полураздетыми, громко кричали, мешали окружающим и создавали неудобства для семей с детьми. За подобные действия предусмотрена ответственность. К примеру, в одном из недавних случаев в столице нарушитель был привлечен к административному аресту на 15 суток. Хочу подчеркнуть: такие "шоу ради просмотров" – это не смелость и не креатив, это нарушение общественного порядка, неуважение к окружающим, к нормам поведения и морали". Шынгыс Алекешев

Он отметил, что сегодня интернет дает каждому возможность быть заметным.

"Но стремление к популярности не должно превращаться в гонку за любой ценой. Любые противоправные, провокационные или аморальные действия в общественных местах, будь то ради розыгрыша, конкурса, "гива", лайков или подписчиков, недопустимы и повлекут ответственность по закону. Мы призываем всех, особенно молодежь: не поддавайтесь сомнительным интернет-тенденциям, сохраняйте человеческое достоинство и уважение друг к другу. Настоящее признание приходит не через эпатаж, а через созидательные, добрые, умные поступки". Шынгыс Алекешев

По его словам, МВД и далее будет оперативно пресекать подобные факты, обеспечивать порядок и безопасность граждан.

"Общественный порядок начинается с каждого из нас. Давайте сохранять культуру поведения и здравый смысл как в интернете, так и в реальной жизни", – призвал казахстанцев Шынгыс Алекешев.

