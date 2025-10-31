#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
530.07
615.2
6.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
530.07
615.2
6.58
Общество

"Сохраняйте человеческое достоинство": МВД обратилось к казахстанцам с жестким заявлением

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, сотрудник полиции, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2025 14:02 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана сегодня, 31 октября 2025 года, обратилось к гражданам с жестким заявлением, сообщает Zakon.kz.

Как подчеркнул начальник департамента – официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев, в последнее время в социальных сетях распространяются ролики, где ради "хайпа", лайков или участия в различных конкурсах люди совершают провокационные и аморальные поступки в общественных местах.

"Мы уже видели случаи, когда молодые люди в торговых центрах или на улицах устраивали сцены, бегали полураздетыми, громко кричали, мешали окружающим и создавали неудобства для семей с детьми. За подобные действия предусмотрена ответственность. К примеру, в одном из недавних случаев в столице нарушитель был привлечен к административному аресту на 15 суток. Хочу подчеркнуть: такие "шоу ради просмотров" – это не смелость и не креатив, это нарушение общественного порядка, неуважение к окружающим, к нормам поведения и морали".Шынгыс Алекешев

Он отметил, что сегодня интернет дает каждому возможность быть заметным.

"Но стремление к популярности не должно превращаться в гонку за любой ценой. Любые противоправные, провокационные или аморальные действия в общественных местах, будь то ради розыгрыша, конкурса, "гива", лайков или подписчиков, недопустимы и повлекут ответственность по закону. Мы призываем всех, особенно молодежь: не поддавайтесь сомнительным интернет-тенденциям, сохраняйте человеческое достоинство и уважение друг к другу. Настоящее признание приходит не через эпатаж, а через созидательные, добрые, умные поступки".Шынгыс Алекешев

По его словам, МВД и далее будет оперативно пресекать подобные факты, обеспечивать порядок и безопасность граждан.

"Общественный порядок начинается с каждого из нас. Давайте сохранять культуру поведения и здравый смысл как в интернете, так и в реальной жизни", – призвал казахстанцев Шынгыс Алекешев.

Ранее в МВД нам рассказали, сколько заключенных вышли на свободу по амнистии в Казахстане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
154 иностранца прописала жительница Алматинской области в одной квартире
14:25, Сегодня
154 иностранца прописала жительница Алматинской области в одной квартире
К казахстанцам обратились из МВД: Остерегайтесь нового вида мошенничества
15:19, 28 июня 2024
К казахстанцам обратились из МВД: Остерегайтесь нового вида мошенничества
Не отвечайте на видеозвонки: к казахстанцам с предупреждением обратились в МВД
12:48, 12 сентября 2024
Не отвечайте на видеозвонки: к казахстанцам с предупреждением обратились в МВД
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: