"Бюджет одной области Казахстана": Ущерб от дипфейков вырос до 1 млрд долларов за год – АФМ

Старший оперуполномоченный Департамента превенции и аналитических разработок АФМ Нургали Аязов на форуме "АФМ online 2026" – "Тренинг по финансовой безопасности заявил, что ущерб от дипфейков и интернет-мошенничества за прошлый год достиг 1 млрд долларов, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, сегодня дипфейки превратились в одну из наиболее серьезных угроз для населения.

"Сумма ущерба за 2024 год составила более 300 млн долларов, а за прошлый год – уже 1 млрд долларов. Вы только вдумайтесь в эти цифры. Один миллиард долларов – это "бюджет целой области" нашей республики. Международные эксперты прогнозируют, что к 2027 году ущерб от дипфейков может достичь 40 млрд долларов. Это показывает, насколько люди доверчивы, а мошенники – амбициозны. Они буквально верят в ваши возможности. В Казахстане, по данным МВД, за 2025 год было возбуждено более 20 тыс. уголовных дел по фактам интернет-мошенничества, в том числе с использованием дипфейков. Сумма ущерба составила более 16 млрд тенге", – озвучил Нургали Аязов.

Он рассказал, что одна из самых масштабных атак с использованием дипфейков произошла в Гонконге в 2024 году, когда во время видеоконференции все участники, включая финансового директора, оказались фальшивыми, а сотрудник перевел мошенникам 25 млн долларов.

"Существует три основных типа угроз, связанных с дипфейками. Первый – дипфейки в социальных сетях. Мошенники создают фейковые аккаунты в Telegram, Instagram, TikTok и "ВКонтакте", знакомятся с людьми и начинают переписку. Они могут использовать фотографии ваших родственников, но на самом деле вы общаетесь с ботом. Их цель одна – выманить деньги под разными предлогами. Например, в Костанае 62-летняя пенсионерка якобы познакомилась с актером Киану Ривзом. Представляете масштабы? Актер мировой величины начал писать ей, что ему не хватает денег на лечение. Женщина поверила, но в итоге оказалось, что это был бот. Операцию вовремя остановили сотрудники банка, которые заметили подозрительные переводы и передали информацию полиции", – поделился Нургали Аязов.

С его слова, в подобных случаях стоит насторожиться, если собеседник слишком быстро переходит к признаниям в любви, избегает видеосвязи и личных встреч, рассказывает жалостливые истории и начинает просить деньги.

Нургали Аязов призвал казахстанцев ни при каких обстоятельствах не переводить средства незнакомым людям, а при первых признаках мошенничества сразу обращаться в правоохранительные органы.

"Но еще более опасны видеодипфейки. Сегодня приложения для их создания доступны практически каждому. С помощью искусственного интеллекта мошенники могут скопировать образ, голос и манеру речи ваших близких. Чаще всего фотографии и видео берутся из открытых социальных сетей. Поэтому важно контролировать, кто видит ваши фото и статусы. Например, в WhatsApp по умолчанию фотография профиля доступна всем. Но это можно легко ограничить в настройках конфиденциальности. Тогда посторонние не смогут использовать ваши изображения. Очень часто мошенники создают дипфейки с участием известных чиновников, потому что люди им доверяют. Они берут реальные видео из открытых источников и искажают их с помощью искусственного интеллекта", – рассказал он.

Он отметил, чтобы распознать видеодипфейк можно по неестественной мимике, морганию, интонации и движениям, однако технологии развиваются настолько быстро, что отличить подделку становится все сложнее.

Нургали Аязов также подчеркнул, что в первую очередь стоит обращать внимание на содержание подобных видео и помнить, что сотрудники правоохранительных органов и представители крупных банков никогда не будут просить переводить деньги в "инвестиционные проекты" или криптовалюту.

Cегодня в Астане прошел форум "АФМ online 2026" – "Тренинг по финансовой безопасности". Темой обсуждения стали меры борьбы с интернет-мошенничеством, а также финансовые пирамиды, цифровая гигиена и дипфейки. Трансляцию форуму можно посмотреть на YouTube-канале "PRG".