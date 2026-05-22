"Не паранойя, а безопасность": в АФМ дали советы против мошенников

Старший оперуполномоченный Департамента превенции и аналитических разработок АФМ Нургали Аязов 22 мая 2026 года на форуме "АФМ online 2026" – "Тренинг по финансовой безопасности" рассказал, как казахстанцам защититься от мошенников и дипфейков, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер озвучил несколько простых правил, которые помогут не попасться на уловки мошенников.

"Во-первых, договоритесь с родственниками о кодовом слове. Звучит странно, но это уже реальность. У меня самого двое дочерей. Мы договорились: если кто-то позвонит с незнакомого номера и попросит деньги, нужно сначала назвать кодовое слово или перезвонить напрямую. Это не паранойя – это безопасность. Никогда не переводите деньги в спешке. Подождите хотя бы 10 минут, подумайте и перепроверьте информацию. Защитите свои профили и мессенджеры с помощью настроек конфиденциальности", – сказал Нургали Аязов.

Также он рекомендовал не отправлять незнакомым людям свои фотографии, видео и голосовые сообщения.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

"После одной из наших лекций ректор университета рассказал историю: в четыре утра его матери позвонили голосом дочери и сообщили, что она якобы сбила человека и срочно нужны 5 тыс. долларов. Отец догадался сначала перезвонить дочери. Оказалось, что дома все спокойно. Когда мошенники поняли, что их раскрыли, они просто начали смеяться в трубку. Сегодня достаточно 20-30 секунд записи вашего голоса, чтобы создать реалистичную подделку. Главное в вопросах безопасности – критическое мышление и внимательность. Если что-то кажется слишком хорошим или слишком странным, чтобы быть правдой, остановитесь и проверьте информацию. Не доверяйте слепо всему, что видите и слышите, особенно если на вас давят эмоциями или требуют срочных действий. Лучше показаться подозрительным, чем остаться без зарплаты и пенсии", – дополнил Нургали Аязов.

Он подчеркнул, что при первых признаках мошенничества необходимо незамедлительно обращаться в правоохранительные органы, поскольку чем быстрее поступит заявление, тем выше шансы вернуть похищенные деньги.

Cегодня в Астане прошел форум "АФМ online 2026" – "Тренинг по финансовой безопасности". Темой обсуждения стали меры борьбы с интернет-мошенничеством, а также финансовые пирамиды, цифровая гигиена и дипфейки.

