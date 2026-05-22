#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
471.45
547.21
6.63
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
471.45
547.21
6.63
Общество

"Не паранойя, а безопасность": в АФМ дали советы против мошенников

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2026 16:24 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Старший оперуполномоченный Департамента превенции и аналитических разработок АФМ Нургали Аязов 22 мая 2026 года на форуме "АФМ online 2026" – "Тренинг по финансовой безопасности" рассказал, как казахстанцам защититься от мошенников и дипфейков, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер озвучил несколько простых правил, которые помогут не попасться на уловки мошенников.

"Во-первых, договоритесь с родственниками о кодовом слове. Звучит странно, но это уже реальность. У меня самого двое дочерей. Мы договорились: если кто-то позвонит с незнакомого номера и попросит деньги, нужно сначала назвать кодовое слово или перезвонить напрямую. Это не паранойя – это безопасность. Никогда не переводите деньги в спешке. Подождите хотя бы 10 минут, подумайте и перепроверьте информацию. Защитите свои профили и мессенджеры с помощью настроек конфиденциальности", – сказал Нургали Аязов.

Также он рекомендовал не отправлять незнакомым людям свои фотографии, видео и голосовые сообщения.

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2026 16:24

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

"После одной из наших лекций ректор университета рассказал историю: в четыре утра его матери позвонили голосом дочери и сообщили, что она якобы сбила человека и срочно нужны 5 тыс. долларов. Отец догадался сначала перезвонить дочери. Оказалось, что дома все спокойно. Когда мошенники поняли, что их раскрыли, они просто начали смеяться в трубку. Сегодня достаточно 20-30 секунд записи вашего голоса, чтобы создать реалистичную подделку. Главное в вопросах безопасности – критическое мышление и внимательность. Если что-то кажется слишком хорошим или слишком странным, чтобы быть правдой, остановитесь и проверьте информацию. Не доверяйте слепо всему, что видите и слышите, особенно если на вас давят эмоциями или требуют срочных действий. Лучше показаться подозрительным, чем остаться без зарплаты и пенсии", – дополнил Нургали Аязов.

Он подчеркнул, что при первых признаках мошенничества необходимо незамедлительно обращаться в правоохранительные органы, поскольку чем быстрее поступит заявление, тем выше шансы вернуть похищенные деньги.

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2026 16:24

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Cегодня в Астане прошел форум "АФМ online 2026" – "Тренинг по финансовой безопасности". Темой обсуждения стали меры борьбы с интернет-мошенничеством, а также финансовые пирамиды, цифровая гигиена и дипфейки.

Трансляцию форуму можно посмотреть на YouTube-канале "PRG".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Астана
16:13, Сегодня
"Бюджет одной области Казахстана": Ущерб от дипфейков вырос до 1 млрд долларов за год – АФМ
Форум, Уроки безопасности, АФМ
18:37, 27 ноября 2025
Один звонок – и вы банкрот: представитель АФМ рассказал, как дипфейки разрушают судьбы
борьба с мошенничеством в Казахстане
10:37, Сегодня
Как защититься от мошенников: в Астане прошел форум по финансовой безопасности
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Анна Данилина
16:42, Сегодня
Лучшая парница Казахстана Данилина не сумела выйти в финал турнира перед "Ролан Гаррос"
Алишер Ергали
16:29, Сегодня
Алишер Ергали ушёл из вольной борьбы в греко-римскую: вот кто тренирует его как "классика"
Потерял дочь, уступал Елеусинову, бьётся за титул: чем известен узбекский боксёр Гиясов
16:07, Сегодня
Потерял дочь, уступал Елеусинову, бьётся за титул: чем известен узбекский боксёр Гиясов
Сборная Казахстана по мини-футболу сыграла вничью с Латвией на чемпионате Европы
15:58, Сегодня
Сборная Казахстана по мини-футболу сыграла вничью с Латвией на чемпионате Европы
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: