Где чаще всего обманывают казахстанцев

Председатель Комитета по защите прав потребителей МТИ Болат Танабергенов на брифинге в СЦК 22 мая 2026 года рассказал, на что чаще всего жалуются казахстанцы, передает корреспондент Zakon.kz.

Болат Танабергенов сообщил, что с начала года комитетом и территориальными ведомствами было рассмотрено более 22 тыс. обращений.

"Наибольший удельный вес жалоб приходится на розничную торговлю. Далее следуют электронная торговля, бытовые услуги, ЖКХ и услуги связи. Доля обращений по электронной торговле продолжает расти на фоне цифровизации и активного потребительского спроса. По итогам проверок возбуждены 430 административных дел на общую сумму 12 млн тенге. С начала года защищены права потребителей на сумму 405,6 млн тенге", – заявил он.

Так, по его словам, в Павлодарской области потребителям вернули 2,4 млн тенге за некачественную косметическую продукцию и косметологические услуги.

В то же время Департамент защиты прав предпринимателей и потребителей области Жетысу инициировал обращение в Талдыкорганский городской суд с иском о защите прав 10 потребителей по вопросу взыскания денежных средств за некачественное оказание услуг по предоставлению интернета и связи. В результате им вернули 315 тыс. тенге.

Ранее Танабергенов разъяснил алгоритм действий в случае, если в кафе или ресторане подали плохо приготовленную еду.