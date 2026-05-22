Общество

Что делать, если вас обманули мебельщики

Фото: pexels
Председатель Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции (МТИ) Булат Танабергенов на брифинге в СЦК 22 мая 2026 года рассказал, как защитить себя от мошенников при заказе мебели, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что казахстанцы часто становятся жертвами псевдомебельщиков. По их словам, люди приезжают, делают замеры, берут предоплату и исчезают. Они поинтересовались, как быть в такой ситуации.

"Поступают жалобы по ремонту квартир, по изготовлению мебели... Не секрет, что через знакомых кто-то делает, договор не заключают. В основном люди говорят: "Заказали мебель, предоплату взяли и исчезли", либо "Часть работы выполнили: каркас установили, фасадов нет". Факты мошенничества здесь присутствуют. Соответственно, здесь уже будет другой госорган рассматривать (так как нет договора. – Прим. ред.)", – сказал Булат Танабергенов.

Иной алгоритм действий предусмотрен в случае, если договор на оказание услуг был заключен.

"Если есть договор, то по договору мы еще можем открыть проверку и внести предписание, выписать административный штраф. В данном случае можно обратиться в комитет и территориальные департаменты. Еще нужно подтвердить, что вы оплатили услугу", – сказал Булат Танабергенов.

Ранее он разъяснил алгоритм действий в случае, если в кафе или ресторане подали плохо приготовленную еду.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
