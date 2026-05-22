Нужно ли платить в ресторане за некачественно приготовленное блюдо

Председатель Комитета по защите прав потребителей Болат Танабергенов на брифинге в СЦК 22 мая 2026 года разъяснил алгоритм действий в случае, если в кафе или ресторане подали плохо приготовленную еду, передает корреспондент Zakon.kz.

Болат Танабергенов сообщил, что если блюдо недоготовлено или приготовлено плохо, нужно обратиться с претензией к поставщику услуг.

"Нужно оплатить и после этого только разбираться с этими вопросами. Я думаю, что устно можно обратиться, если не получается, то нужно с претензией (письменно. – Прим. ред.) обратиться к владельцу заведения. После этого уже в уполномоченный орган, это СЭС", – сказал Болат Танабергенов.

По его словам, также можно обратиться в территориальный департамент торговли и защиты прав потребителей.

