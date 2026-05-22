Сильные дожди и заморозки до -4°С: синоптики дали неутешительный прогноз на 23 мая по Казахстану
Фото: pixabay
В субботу, 23 мая 2026 года, большая часть Казахстана окажется под влиянием северо-западного антициклона. Об этом стало известно Zakon.kz из заявления синоптиков РГП "Казгидромет".
Так, по данным метеорологов, в западных, северо-западных и центральных регионах ожидается преимущественно сухая погода без осадков.
В то же время на севере, крайнем востоке, юге и юго-востоке страны прогнозируются дожди с грозами, местами сильные осадки.
"В отдельных регионах возможны град, шквалистый ветер и усиление ветра, а на юге – пыльные бури. В горных районах и на севере ночью и утром ожидается туман".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Касательно температурного фона в северных и восточных областях, то он местами опустится до заморозков -2-4°С ниже нуля.
Также синоптики предупреждают о высокой и чрезвычайной пожарной опасности в ряде регионов страны из-за жаркой, сухой и ветреной погоды.
Немного ранее специалисты приоткрыли тайну и рассказали, каким будет лето в Алматы.
