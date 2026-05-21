Жара до +41 и сильные ливни: каким будет лето в Алматы

Начало лета в Алматы ожидается жарким – в июне температура воздуха в отдельные дни может подниматься до +36…+41°С. А в июле и августе синоптики прогнозируют наиболее засушливый период сезона, вместе с жарой возрастут и риски смога, пожаров и опасных погодных явлений, сообщает Zakon.kz.

Подробности о погоде на весенне-летний период на пресс-конференции Региональной службы коммуникаций рассказал начальник отдела метеорологических прогнозов РГП Казгидромет Даулет Кисебаев.

По данным синоптиков, температура в начале лета ожидается выше климатической нормы примерно на один градус. При этом специалисты предупреждают: речь идет не только о жаре, но и о более контрастной погоде. После жарких дней в городе могут резко проходить сильные ливни, грозы, шквалистый ветер и град, что особенно характерно для предгорной местности Алматы.

"Для Алматы сохраняется вероятность кратковременных ливней, гроз и града, которые характерны именно для летнего сезона. Летом такие процессы могут развиваться очень быстро, особенно в вечерние часы и в предгорных районах. Поэтому жителям важно внимательно следить за штормовыми предупреждениями и официальными прогнозами", – отметил Даулет Кисебаев.

Наиболее сухим периодом традиционно станет вторая половина лета – июль и август. При высоких температурах и недостатке осадков возрастает риск пожароопасной обстановки, особенно в предгорных районах и на природных территориях.

По словам спикера, по результатам многолетних наблюдений, климат города постепенно становится теплее: увеличивается количество жарких дней, зимы становятся мягче, а экстремальные погодные явления фиксируются чаще.

"Это часть глобальных климатических изменений, которые сегодня наблюдаются практически во всем мире. Жители Алматы уже ощущают их последствия – лето становится более продолжительным, а волны сильной жары происходят все чаще. Одновременно погода становится более контрастной и менее стабильной", – сообщил спикер.

Сильная жара может сказаться и на качестве воздуха. Во время высоких температур и слабого ветра загрязняющие вещества хуже рассеиваются в атмосфере. С учетом рельефа Алматы это может приводить к накоплению смога.

Синоптики рекомендуют в период экстремальной жары ограничивать пребывание на солнце в дневные часы, соблюдать питьевой режим, избегать чрезмерных физических нагрузок и внимательно относиться к детям и пожилым людям. Также специалисты напоминают о необходимости регулярно следить за прогнозами и штормовыми предупреждениями.

