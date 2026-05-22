#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
471.45
547.21
6.63
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
471.45
547.21
6.63
Общество

Как казахстанцев вовлекают в финансовые пирамиды, рассказал эксперт

мошенники, финансовые пирамиды, признаки , фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2026 17:10 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Генеральный директор ОФ "Финансовая культура Казахстана" Юрий Ли на форуме "АФМ online 2026" в Астане 22 мая 2026 года выступил на тренинге по финансовой безопасности, передает корреспондент Zakon.kz.

Юрий Ли отметил, что часто жертвами финансовых пирамид становятся люди пенсионного и предпенсионного возраста. В этой связи он рассказал, как защитить себя от мошенников.

"Обещают очень высокий доход. Ежедневно при этом начисляют проценты – 3,4% – это аномальный процент. Ни один реальный бизнес не будет платить проценты в день, так как он не знает, какой финансовый результат будет по итогам месяца. Второй признак – платят большой бонус за привлечение людей. Таким образом деньги попадают в кассу для дальнейшего распределения. Чаще всего мошенники используют незаконно логотипы известных компаний. Четвертый признак, это один из основных признаков, вклады собираются на карты физических лиц, то есть дропперов", – сказал он.

Находят мошенники своих жертв, по словам эксперта, даже на сайтах знакомств.

"Женщина познакомилась с мужчиной, который представился бизнесменом. По ходу знакомства он предложил ей удаленную работу – ей пообещали платить процент за инвестиции – она вложила 15 млн тенге, бонус за участие и регистрацию, и в ее функцию входили такие простые, на первый взгляд, действия: открытие банковских карт в разных банках, приемка переводов, обработка входящих платежей и покупка криптовалюты. Ей давали указания переводить эти деньги на определенные криптокошельки, и она могла брать комиссию от 2 до 3%. Кроме нее в эту схему были вовлечены еще семь женщин", – добавил спикер.

Еще один кейс, когда людям предлагают вкладываться в бизнес, который якобы связан с продвижением магазинов в TikTok и там аналогичная схема: за приглашение людей получают проценты.

Официальный представитель АФМ Ернар Тайжан пояснил, почему на форум пригласили именно возрастных людей.

АФМ, мошенничество, финансовые пирамиды , фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2026 17:10

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

"Мы провели анализ категории людей, которые наиболее подвержены тем или иным мошенническим схемам, и выяснили, что аудитория 50+ чаще всего становится жертвами мошенников. Сегодня участвовали более тысячи человек. Лекции носили интерактивный характер. У нас были не только доклады, наглядный материал на основе реальных кейсов, также были интерактивные и юмористические номера – они все были связаны с темой мошенничества", – пояснил он.

Стремление к быстрому заработку, отсутствие стабильного дохода или временные финансовые трудности все чаще приводят граждан к участию в опасных схемах, о последствиях которых они могут не догадываться. Как не стать участником незаконных схем, можно прочитать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
МВД, онлайн-мошенничество, Казахстан
17:35, Сегодня
"Перевел деньги по ошибке – верните обратно": представитель МВД рассказал о мошеннических схемах
Астана
17:01, Сегодня
Мошенники выбирают их чаще всего: в АФМ назвали главную группу риска
Астана
16:24, Сегодня
"Не паранойя, а безопасность": в АФМ дали советы против мошенников
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Дмитрий Бивол
17:50, Сегодня
Без Бенавидеса: Бивол может подраться с чемпионом мира Смитом после боя в России
КФФ вынесла наказания: штрафы клубам КПЛ и дисквалификация тренера &quot;Жетысу&quot;
17:46, Сегодня
КФФ вынесла наказания: штрафы клубам КПЛ и дисквалификация тренера "Жетысу"
WADA
17:30, Сегодня
Конгресс WADA планируется провести в столице Казахстана в 2027 году
&quot;Окжетпес&quot; добыл важные три очка в матче против &quot;Алтая&quot; в КПЛ
16:53, Сегодня
"Окжетпес" добыл важные три очка в матче против "Алтая" в КПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: