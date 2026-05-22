Как казахстанцев вовлекают в финансовые пирамиды, рассказал эксперт

Генеральный директор ОФ "Финансовая культура Казахстана" Юрий Ли на форуме "АФМ online 2026" в Астане 22 мая 2026 года выступил на тренинге по финансовой безопасности, передает корреспондент Zakon.kz.

Юрий Ли отметил, что часто жертвами финансовых пирамид становятся люди пенсионного и предпенсионного возраста. В этой связи он рассказал, как защитить себя от мошенников.

"Обещают очень высокий доход. Ежедневно при этом начисляют проценты – 3,4% – это аномальный процент. Ни один реальный бизнес не будет платить проценты в день, так как он не знает, какой финансовый результат будет по итогам месяца. Второй признак – платят большой бонус за привлечение людей. Таким образом деньги попадают в кассу для дальнейшего распределения. Чаще всего мошенники используют незаконно логотипы известных компаний. Четвертый признак, это один из основных признаков, вклады собираются на карты физических лиц, то есть дропперов", – сказал он.

Находят мошенники своих жертв, по словам эксперта, даже на сайтах знакомств.

"Женщина познакомилась с мужчиной, который представился бизнесменом. По ходу знакомства он предложил ей удаленную работу – ей пообещали платить процент за инвестиции – она вложила 15 млн тенге, бонус за участие и регистрацию, и в ее функцию входили такие простые, на первый взгляд, действия: открытие банковских карт в разных банках, приемка переводов, обработка входящих платежей и покупка криптовалюты. Ей давали указания переводить эти деньги на определенные криптокошельки, и она могла брать комиссию от 2 до 3%. Кроме нее в эту схему были вовлечены еще семь женщин", – добавил спикер.

Еще один кейс, когда людям предлагают вкладываться в бизнес, который якобы связан с продвижением магазинов в TikTok и там аналогичная схема: за приглашение людей получают проценты.

Официальный представитель АФМ Ернар Тайжан пояснил, почему на форум пригласили именно возрастных людей.

"Мы провели анализ категории людей, которые наиболее подвержены тем или иным мошенническим схемам, и выяснили, что аудитория 50+ чаще всего становится жертвами мошенников. Сегодня участвовали более тысячи человек. Лекции носили интерактивный характер. У нас были не только доклады, наглядный материал на основе реальных кейсов, также были интерактивные и юмористические номера – они все были связаны с темой мошенничества", – пояснил он.

Стремление к быстрому заработку, отсутствие стабильного дохода или временные финансовые трудности все чаще приводят граждан к участию в опасных схемах, о последствиях которых они могут не догадываться.