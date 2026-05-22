Общество

Скандал разгорелся вокруг нового скотомогильника в Акмолинской области

что происходит со скотомогильником в Бестобе, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2026 22:30 Фото: pixabay
В Акмолинской области жители возмущены новым скотомогильником в поселке Бестобе. На него потратили десятки миллионов, но объект никто не охраняет, а останки животных разбросаны по округе, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, скотомогильник возле поселка Бестобе начали строить в прошлом году. Сейчас работы завершены, но состояние объекта местных ужасает. Ворота открыты, не закрыто даже самое опасное место – яма для утилизации трупов. В ней роятся мухи. Люди опасаются: они могут стать разносчиками болезней.

Отмечается, что в регионе еще не забыли прошлогоднее массовое заражение людей сибирской язвой. Территория вокруг завалена останками мертвого скота. Некоторые уже полностью сгнили на открытом воздухе.

Чиновники спешат успокоить сельчан, обещая, что все доведут до ума. А разбросанные трупы животных вокруг полигона спешно убрали.

"В настоящее время скотомогильник еще не введен в эксплуатацию. В целях удовлетворения обращений сельчан мы планируем дополнительно построить еще одну яму Беккари. Работы по уборке, обезвреживанию территории, на которую сельчане вывозили павший скот, завершены". Замакима г. Степногорска Фархат Байкасов

Ранее сообщалось, что доплаты и надбавки предлагают ввести для ветеринаров в Казахстане.

