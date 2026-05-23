Прыгнуть с крыши дома планировала молодая казахстанка

В Павлодаре 19-летняя девушка хотела свести счеты с жизнью на крыше пятиэтажки в спальном районе города, сообщает Zakon.kz.

Утром 22 мая горожане увидели, что на краю крыши стоит девушка. Как передает "КТК", она громко плакала и кричала о своей ненужности. Очевидцы вызвали полицию.

В считанные минуты на место прибыл патруль. Инспекторы поднялись на крышу, девушка уже сидела на краю и говорила о нежелании жить.

Со слов командира взвода патрульной полиции УП города Павлодара Хасена Ахметова, полицейские завязали разговор и, выбрав удачный момент, перехватили, не дав прыгнуть. Сейчас с ней работают психологи.

