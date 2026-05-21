Ребенок едва не упал с шестого этажа в Алматы: момент попал на видео
Сообщение от очевидцев поступило на пульт спасателей 21 мая в 19:17. Очевидцы рассказали, что в микрорайоне Мадениет Алатауского района на окне многоэтажки стоит маленький ребенок.
На место незамедлительно выехали экстренные службы: пожарные-спасатели, сотрудники Службы спасения, бригада скорой помощи и специалисты Центра медицины катастроф.
По прибытии выяснилось, что ребенок 4-5 лет находился один в закрытой квартире без присмотра взрослых.
Сотрудники оперативно развернули спасательную операцию. При помощи пожарной автолестницы ребенка благополучно эвакуировали с шестого этажа.
В ДЧС отметили профессиональные и слаженные действия сотрудников первого караула специализированной пожарной части №19. В спасении ребенка участвовали старший пожарный Султан Нурпеисов, служащий в органах гражданской защиты уже шесть лет, а также старший инструктор пожарной автолестницы Дәулет Кенже, работающий в системе гражданской защиты с 2016 года.
Благодаря оперативной работе спасателей трагедии удалось избежать.
