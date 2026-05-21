#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
471.45
547.21
6.63
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
471.45
547.21
6.63
Происшествия

Ребенок едва не упал с шестого этажа в Алматы: момент попал на видео

сотрудники департамента по ЧС спас от падения ребенка, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2026 21:45 Фото: ДЧС Алматы
В Алматы сотрудники ДЧС спасли четырехлетнего мальчика, который едва не выпал из окна квартиры на шестом этаже. Малыш остался дома один без присмотра взрослых, сообщает Zakon.kz.

Сообщение от очевидцев поступило на пульт спасателей 21 мая в 19:17. Очевидцы рассказали, что в микрорайоне Мадениет Алатауского района на окне многоэтажки стоит маленький ребенок.

На место незамедлительно выехали экстренные службы: пожарные-спасатели, сотрудники Службы спасения, бригада скорой помощи и специалисты Центра медицины катастроф.

По прибытии выяснилось, что ребенок 4-5 лет находился один в закрытой квартире без присмотра взрослых.

Сотрудники оперативно развернули спасательную операцию. При помощи пожарной автолестницы ребенка благополучно эвакуировали с шестого этажа.

В ДЧС отметили профессиональные и слаженные действия сотрудников первого караула специализированной пожарной части №19. В спасении ребенка участвовали старший пожарный Султан Нурпеисов, служащий в органах гражданской защиты уже шесть лет, а также старший инструктор пожарной автолестницы Дәулет Кенже, работающий в системе гражданской защиты с 2016 года.

Благодаря оперативной работе спасателей трагедии удалось избежать.

Ранее подростка от возможного падения с моста спасли в Талдыкоргане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
ребенок выпал из окна в Алматы
00:37, 10 августа 2024
Восьмилетний ребенок выпал из окна третьего этажа в Алматы
Двухлетний мальчик выпал из окна в Темиртау
03:40, 19 сентября 2023
Двухлетний мальчик выпал из окна в Темиртау
Алматы
10:36, 25 ноября 2023
Мужчина разбился насмерть, упав с 14 этажа в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: официальный сайт ИИХФ
22:02, Сегодня
Канада переиграла Норвегию в овертайме в матче с 11 шайбами на ЧМ-2026 по хоккею
Фото: ФК &quot;Тобол&quot;
21:32, Сегодня
"Тобол" объявил об уходе албанского форварда Хебая
Фото: НОК РК
21:01, Сегодня
Григорий Ломакин пробился в полуфинал парного турнира в Индии
Фото: ФК &quot;Шахтёр&quot;
20:55, Сегодня
"Шахтёр" сенсационно проиграл в матче Первой лиги
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: