Ребенок едва не упал с шестого этажа в Алматы: момент попал на видео

В Алматы сотрудники ДЧС спасли четырехлетнего мальчика, который едва не выпал из окна квартиры на шестом этаже. Малыш остался дома один без присмотра взрослых, сообщает Zakon.kz.

Сообщение от очевидцев поступило на пульт спасателей 21 мая в 19:17. Очевидцы рассказали, что в микрорайоне Мадениет Алатауского района на окне многоэтажки стоит маленький ребенок.

На место незамедлительно выехали экстренные службы: пожарные-спасатели, сотрудники Службы спасения, бригада скорой помощи и специалисты Центра медицины катастроф.

По прибытии выяснилось, что ребенок 4-5 лет находился один в закрытой квартире без присмотра взрослых.

Сотрудники оперативно развернули спасательную операцию. При помощи пожарной автолестницы ребенка благополучно эвакуировали с шестого этажа.

В ДЧС отметили профессиональные и слаженные действия сотрудников первого караула специализированной пожарной части №19. В спасении ребенка участвовали старший пожарный Султан Нурпеисов, служащий в органах гражданской защиты уже шесть лет, а также старший инструктор пожарной автолестницы Дәулет Кенже, работающий в системе гражданской защиты с 2016 года.

Благодаря оперативной работе спасателей трагедии удалось избежать.

