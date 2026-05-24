Общество

В каких областях Казахстана ожидается засуха, рассказали в "Казгидромете"

засуха, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2026 17:46 Фото: magnific
Предварительный прогноз засухи на июнь 2026 года выпустил "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Согласно предварительному прогнозу в июне атмосферная засуха ожидается:

В Костанайской области: в Амангельдинском, Карасуском, Аулиекольском и Джангельдинском районах.

В Западно-Казахстанской области: Жангалинском районе.

В Карагандинской области: в Шетском районе.

В Акмолинской области: в Ерейментауском и Аршалинском районах.

В Актюбинской области: в Шалкарском и Иргизском районах.

В Атырауской области: в Курмангазинском и Махамбетском районах.

В Карагандинской области: в Актогайском, Нуринском и Шетском районах.

В области Улытау: в отдельных пунктах Улытауского и Жанааркинского районов.

В Алматинской области: в Жамбылском районе.

В области Жетысу: в Алакольском районе.

В Жамбылской области: в Таласском районе.

В Кызылординской области: в Казалинском, Кармакшинском, Шиелийском районах и в Кызылорде.

"В указанных районах высокая вероятность возникновения локальных засух. На остальной территории страны условия увлажнения ожидаются близкими к нормальным для этого месяца", – сообщили специалисты РГП "Казгидромет".

Почти во всем Казахстане объявлено штормовое предупреждение на 25 мая. Подробнее – по ссылке.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
