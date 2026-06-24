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Общество

Осадков мало, засухи больше: каким будет июль 2026 года в Казахстане

дерево, степь, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 10:35 Фото: pixabay
Синоптики РГП "Казгидромет" выпустили предварительный прогноз засухи на июль 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Метеорологи предупреждают: в июле 2026 года по мере повышения температуры воздуха в Казахстане могут расшириться территории, подверженные засухе.

При этом осадки ожидаются преимущественно локального и кратковременного характера.

По предварительному прогнозу, умеренно засушливые условия ожидаются в ряде районов Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской областей и в областях Абай и Жетысу.

В частности, в Алматинской области в зоне риска находятся Балхашский и Жамбылский районы, а в области Жетысу – Алакольский, Каратальский и Панфиловский районы.

В то же время умеренно влажная погода прогнозируется лишь в отдельных районах Костанайской и Актюбинской областей.

На остальной территории страны условия увлажнения ожидаются близкими к климатической норме для июля. При необходимости прогноз будет уточняться.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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