В Казахстане участилась опасная схема рассылки фейковых штрафов от имени полиции

Департамент полиции (ДП) Карагандинской области предупреждает об участившихся случаях рассылки подозрительных SMS-сообщений с заголовком "ҚР Жол полициясы департаменті" о якобы имеющихся неоплаченных административных штрафах, сообщает Zakon.kz.

Известно, что подобные уведомления распространяются мошенниками с целью получения персональных данных граждан и хищения денежных средств.

Как правило, в сообщениях содержатся ссылки на сомнительные интернет-ресурсы, переход по которым может привести к утечке личной информации.

В этой связи казахстанцев настоятельно призывают быть предельно внимательными и доверять исключительно официальным источникам информации.

Проверить наличие административных штрафов можно только через государственные сервисы:

qamqor.gov.kz,

eGov.kz,

а также в мобильных приложениях банков второго уровня.

"Не переходите по неизвестным ссылкам, не вводите персональные данные и реквизиты банковских карт на подозрительных сайтах. При получении подобных сообщений рекомендуется игнорировать их и при необходимости обращаться в правоохранительные органы". Пресс-служба ДП Карагандинской области

21 мая 2026 года стало известно, что в Казахстане штрафы на несколько миллиардов тенге могут списать в рамках амнистии.