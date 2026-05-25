#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
470.8
545.99
6.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
470.8
545.99
6.6
Общество

В Казахстане участилась опасная схема рассылки фейковых штрафов от имени полиции

Платежи в бюджет, налог, налоги, штраф, штрафы, пеня, пени, госпошлина, госпошлины, социальные платежи, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2026 11:29 Фото: Zakon.kz
Департамент полиции (ДП) Карагандинской области предупреждает об участившихся случаях рассылки подозрительных SMS-сообщений с заголовком "ҚР Жол полициясы департаменті" о якобы имеющихся неоплаченных административных штрафах, сообщает Zakon.kz.

Известно, что подобные уведомления распространяются мошенниками с целью получения персональных данных граждан и хищения денежных средств.

Как правило, в сообщениях содержатся ссылки на сомнительные интернет-ресурсы, переход по которым может привести к утечке личной информации.

В этой связи казахстанцев настоятельно призывают быть предельно внимательными и доверять исключительно официальным источникам информации.

рассылка, штрафы, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2026 11:29

Фото: пресс-служба ДП Карагандинской области

Проверить наличие административных штрафов можно только через государственные сервисы:

  • qamqor.gov.kz,
  • eGov.kz,
  • а также в мобильных приложениях банков второго уровня.
"Не переходите по неизвестным ссылкам, не вводите персональные данные и реквизиты банковских карт на подозрительных сайтах. При получении подобных сообщений рекомендуется игнорировать их и при необходимости обращаться в правоохранительные органы".Пресс-служба ДП Карагандинской области

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2026 11:29
Где чаще всего обманывают казахстанцев

21 мая 2026 года стало известно, что в Казахстане штрафы на несколько миллиардов тенге могут списать в рамках амнистии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Хакеры, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных
09:28, 25 февраля 2026
SMS с номера 1414: полиция Алматы призвала срочно усилить бдительность
Мошенничество, мошенники, мошеннические схемы, финансовая афера, хакеры, взлом данных, кибератака, хакерская атака
11:06, 30 апреля 2026
Казахстанцев предупреждают об участившихся случаях интернет-мошенничества
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных
19:47, 15 мая 2026
Пенсия, дети и ДТП: самые опасные схемы мошенников в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Дубек вышла в полуфинал ЧА
11:31, Сегодня
Призёрка Кубка Ярыгина Дубек из Казахстана одолела узбечку и оспорит "золото" ЧА по борьбе
Камиль Куруглиев
11:24, Сегодня
Один из самых перспективных борцов мира Куруглиев потерпел фиаско за Казахстан на ЧА-2026
Тайс Томпсон
11:21, Сегодня
232 миллиона: стали известны условия нового контракта американца Томпсона с "Барысом"
Сабыржанова проиграла четыре схватки на ЧА
11:02, Сегодня
Казахстанская борчиха Сабыржанова проиграла четыре схватки на ЧА во Вьетнаме
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: