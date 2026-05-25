В Казахстане участилась опасная схема рассылки фейковых штрафов от имени полиции
Департамент полиции (ДП) Карагандинской области предупреждает об участившихся случаях рассылки подозрительных SMS-сообщений с заголовком "ҚР Жол полициясы департаменті" о якобы имеющихся неоплаченных административных штрафах, сообщает Zakon.kz.
Известно, что подобные уведомления распространяются мошенниками с целью получения персональных данных граждан и хищения денежных средств.
Как правило, в сообщениях содержатся ссылки на сомнительные интернет-ресурсы, переход по которым может привести к утечке личной информации.
В этой связи казахстанцев настоятельно призывают быть предельно внимательными и доверять исключительно официальным источникам информации.
Проверить наличие административных штрафов можно только через государственные сервисы:
- qamqor.gov.kz,
- eGov.kz,
- а также в мобильных приложениях банков второго уровня.
"Не переходите по неизвестным ссылкам, не вводите персональные данные и реквизиты банковских карт на подозрительных сайтах. При получении подобных сообщений рекомендуется игнорировать их и при необходимости обращаться в правоохранительные органы".Пресс-служба ДП Карагандинской области
21 мая 2026 года стало известно, что в Казахстане штрафы на несколько миллиардов тенге могут списать в рамках амнистии.
