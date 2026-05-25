Общество

Казахстан ждут заморозки, ливни и град – прогноз погодных сюрпризов на 26-28 мая

ветка, заморозки, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2026 11:44 Фото: pixabay
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Казахстану на предстоящие три дня – 26, 27 и 28 мая 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что последняя неделя мая преподнесет казахстанцам погодные сюрпризы.

"На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды – прогнозируются дожди с грозами... По республике ожидается усиление ветра".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Согласно прогнозу, сильные дожди, выпадение града и шквалистый ветер пройдут:

  • 27 мая – на западе,
  • 27-28 мая – на юге, юго-востоке, в центре,
  • 28 мая – на севере, востоке страны.
"Ночью 26-27 мая на востоке страны – заморозки -2°С".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Температурный фон, как уточнили синоптики, постепенно пойдет на спад днем:

  • на западе – до +16+28°С,
  • на севере, в центре – до +18+25°С,
  • на востоке – до +23+30°С,
  • на юге – до +20+27°С.

Почти во всем Казахстане объявлено штормовое предупреждение

Ранее сообщалось, что погода в Астане, Алматы и Шымкенте резко изменится в ближайшие дни.

