Казахстан ждут заморозки, ливни и град – прогноз погодных сюрпризов на 26-28 мая
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Казахстану на предстоящие три дня – 26, 27 и 28 мая 2026 года, сообщает Zakon.kz.
Из него следует, что последняя неделя мая преподнесет казахстанцам погодные сюрпризы.
"На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды – прогнозируются дожди с грозами... По республике ожидается усиление ветра".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Согласно прогнозу, сильные дожди, выпадение града и шквалистый ветер пройдут:
- 27 мая – на западе,
- 27-28 мая – на юге, юго-востоке, в центре,
- 28 мая – на севере, востоке страны.
"Ночью 26-27 мая на востоке страны – заморозки -2°С".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Температурный фон, как уточнили синоптики, постепенно пойдет на спад днем:
- на западе – до +16+28°С,
- на севере, в центре – до +18+25°С,
- на востоке – до +23+30°С,
- на юге – до +20+27°С.
Ранее сообщалось, что погода в Астане, Алматы и Шымкенте резко изменится в ближайшие дни.
