#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
470.8
545.99
6.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
470.8
545.99
6.6
Финансы

Нацбанк Казахстана объявил о выпуске трех новых монет

Национальный банк РК, Национальный банк Казахстана, Нацбанк РК, Нацбанк, Национальный Банк Республики Казахстан, НБК, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2026 13:27 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 25 мая 2026 года, в пресс-службе Национального банка Казахстана (НБК) объявили хорошую новость для коллекционеров, сообщает Zakon.kz.

В стране появятся три новые коллекционные монеты.

"Национальный банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты E. SERKEBAEV. 100 JYL из серии "Выдающиеся события и люди" и AINALAIYN из серии "От сердца к сердцу", – заявили в пресс-службе НБК в понедельник.

О коллекционной монете E. SERKEBAEV. 100 JYL

Ермек Бекмухамедович Серкебаев (1926-2013) – выдающийся советский и казахский оперный певец (лирический баритон), педагог и актер. Народный артист СССР (1959) и Герой Социалистического Труда (1986). Был солистом Казахского театра оперы и балета им. Абая с 1947 года. Получил широкое признание на советской оперной сцене благодаря исполнению партии Фигаро в опере "Севильский цирюльник" и партии Абая в одноименной национальной опере. Его по праву называют "золотым голосом" и легендой казахской оперной сцены.

В Нацбанке уточнили, что в дизайне монеты использовано портретное изображение Ермека Серкебаева.

"Монета изготовлена из сплава мельхиор (МН 25), массой 15 гр., диаметром 33 мм, качеством изготовления brilliant uncirculated, номиналом 200 тенге, тиражом 7000 (семь тысяч) штук".Пресс-служба НБК

Изображение монеты

монета, коллекционная, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2026 13:27

Фото: nationalbank.kz

О коллекционных монетах AINALAIYN

На монете AINALAIYN, как отметили в НБК, представлена композиция, напоминающая собой лоскутный ковер.

"По окружности повторяется слово "AINALAIYN", имитируя движение по кругу – от края к центру. В центре композиции на фоне стилизованного орнаментального изображения, олицетворяющего солнце, расположен элемент "Сердце". Композиция призвана отобразить глубокий смысл и значение казахского слова "Айналайын", означающего тепло, любовь и заботу".Пресс-служба НБК

В Нацбанке добавили, что монеты изготовлены:

  • из серебра 925-й пробы, с применением технологий цветной печати и интерференционного радужного покрытия, массой 31,1 гр., диаметром 38,61 мм, качеством изготовления proof, номиналом 1000 тенге, тиражом 3000 (три тысячи) штук;
  • из сплава мельхиор (МН 25), массой 15 гр., диаметром 33 мм, качеством изготовления brilliant uncirculated, номиналом 200 тенге, тиражом 10 000 (десять тысяч) штук.

Изображение монеты из серебра

монета, коллекционная, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2026 13:27

Фото: nationalbank.kz

Изображение монеты из мельхиора

монета, коллекционная, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2026 13:27

Фото: nationalbank.kz

Отмечается, что реализация коллекционных монет будет осуществляться через интернет-магазин НБК с предстоящего четверга, 28 мая.

"Все виды монет обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории РК по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны", – подчеркнули в пресс-службе НБК.

Как сообщается, коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2026 13:27
Нацбанк сделал важное заявление по 5-тысячной купюре тенге

12 мая 2026 года стало известно, что в Казахстане появятся новые монеты номиналом 2000 тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Коллекционные монеты Национального Банка РК, коллекционные монеты Нацбанка РК, коллекционная монета, нацвалюта РК, национальная валюта РК, инвестиционные монеты, инвестиционная монета
10:07, 15 декабря 2025
Нацбанк Казахстана объявил о выпуске новых монет
Новые монеты выпускает Нацбанк Казахстана
13:50, 09 июля 2024
Новые монеты выпускает Нацбанк Казахстана
банкнота номиналом 500 тенге из новой серии &quot;Сакский стиль&quot;
17:27, 25 декабря 2025
Нацбанк объявил о выпуске новых банкнот номиналом 500 тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сборная Казахстана уступила в четвертьфинале престижного турнира будущим чемпионам
13:22, Сегодня
Сборная Казахстана уступила будущим чемпионам из Швейцарии в четвертьфинале Кубка мира
Байсуфинов назвал на окончательный состав
12:55, Сегодня
Талгат Байсуфинов назвал окончательный состав Казахстана на матчи с Арменией и Венгрией
Чемпионат Азии по борьбе до 23 лет
12:46, Сегодня
Стало известно, как две казахстанские борчихи выступили в полуфинале чемпионата Азии
Aktobe Open 2025
12:43, Сегодня
Турнир с призовым фондом 100 тысяч долларов США и участием мировых звёзд пройдёт в Актобе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: