Нацбанк Казахстана объявил о выпуске трех новых монет

Сегодня, 25 мая 2026 года, в пресс-службе Национального банка Казахстана (НБК) объявили хорошую новость для коллекционеров, сообщает Zakon.kz.

В стране появятся три новые коллекционные монеты.

"Национальный банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты E. SERKEBAEV. 100 JYL из серии "Выдающиеся события и люди" и AINALAIYN из серии "От сердца к сердцу", – заявили в пресс-службе НБК в понедельник.

О коллекционной монете E. SERKEBAEV. 100 JYL

Ермек Бекмухамедович Серкебаев (1926-2013) – выдающийся советский и казахский оперный певец (лирический баритон), педагог и актер. Народный артист СССР (1959) и Герой Социалистического Труда (1986). Был солистом Казахского театра оперы и балета им. Абая с 1947 года. Получил широкое признание на советской оперной сцене благодаря исполнению партии Фигаро в опере "Севильский цирюльник" и партии Абая в одноименной национальной опере. Его по праву называют "золотым голосом" и легендой казахской оперной сцены.

В Нацбанке уточнили, что в дизайне монеты использовано портретное изображение Ермека Серкебаева.

"Монета изготовлена из сплава мельхиор (МН 25), массой 15 гр., диаметром 33 мм, качеством изготовления brilliant uncirculated, номиналом 200 тенге, тиражом 7000 (семь тысяч) штук". Пресс-служба НБК

О коллекционных монетах AINALAIYN

На монете AINALAIYN, как отметили в НБК, представлена композиция, напоминающая собой лоскутный ковер.

"По окружности повторяется слово "AINALAIYN", имитируя движение по кругу – от края к центру. В центре композиции на фоне стилизованного орнаментального изображения, олицетворяющего солнце, расположен элемент "Сердце". Композиция призвана отобразить глубокий смысл и значение казахского слова "Айналайын", означающего тепло, любовь и заботу". Пресс-служба НБК

В Нацбанке добавили, что монеты изготовлены:

из серебра 925-й пробы , с применением технологий цветной печати и интерференционного радужного покрытия, массой 31,1 гр., диаметром 38,61 мм, качеством изготовления proof, номиналом 1000 тенге, тиражом 3000 (три тысячи) штук;

, с применением технологий цветной печати и интерференционного радужного покрытия, массой 31,1 гр., диаметром 38,61 мм, качеством изготовления proof, номиналом 1000 тенге, тиражом 3000 (три тысячи) штук; из сплава мельхиор (МН 25) , массой 15 гр., диаметром 33 мм, качеством изготовления brilliant uncirculated, номиналом 200 тенге, тиражом 10 000 (десять тысяч) штук.

Отмечается, что реализация коллекционных монет будет осуществляться через интернет-магазин НБК с предстоящего четверга, 28 мая.

"Все виды монет обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории РК по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны", – подчеркнули в пресс-службе НБК.

Как сообщается, коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.

12 мая 2026 года стало известно, что в Казахстане появятся новые монеты номиналом 2000 тенге.