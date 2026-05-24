Погода в Астане, Алматы и Шымкенте резко изменится в ближайшие дни
Астана
25 мая: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +26+28°С.
26 мая: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12+14, днем +26+28°С.
27 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +28+30°С.
Алматы
25 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +23+25°С.
26 мая: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +23+25°С.
27 мая: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +24+26°С.
Шымкент
25 мая: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +25+27°С.
26 мая: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +26+28°С.
27 мая: переменная облачность, дождь, гроза, днем временами сильный дождь. Ветер юго- западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +23+25°С.
Ранее сообщалось, что почти во всем Казахстане объявлено штормовое предупреждение.