События

Погода в Астане, Алматы и Шымкенте резко изменится в ближайшие дни

Погода в Астане, Алматы и Шымкенте резко изменится в ближайшие дни, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2026 00:02 Фото: magnific.com
Синоптики РГП "Казгидромет" составили прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня, сообщает Zakon.kz.

Астана

25 мая: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +26+28°С.

26 мая: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12+14, днем +26+28°С.

27 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +28+30°С.

Алматы

25 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +23+25°С.

26 мая: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +23+25°С.

27 мая: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +24+26°С.

Шымкент

25 мая: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +25+27°С.

26 мая: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +26+28°С.

27 мая: переменная облачность, дождь, гроза, днем временами сильный дождь. Ветер юго- западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +23+25°С.

Ранее сообщалось, что почти во всем Казахстане объявлено штормовое предупреждение.

