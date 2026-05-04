Заморозки, ливни и град вновь накроют Казахстан – опубликован прогноз на 5 мая

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящий вторник, 5 мая 2026 года, опубликовало РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что ночью на востоке Восточно-Казахстанской области, на западе, в центре на поверхности почвы области Абай ожидаются заморозки -1-2°С.

"C прохождением циклона и атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, на западе, севере страны град, шквал, на западе, северо-западе страны ожидаются сильные дожди". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Согласно прогнозу, погода без осадков ожидается лишь на востоке и в центре под влиянием отрога антициклона.

"По республике ожидается усиление ветра, на юге – с пыльной бурей, на западе, севере, в горных районах юго-востока в ночные и утренние часы – туман". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также в прогнозе говорится, что:

высокая пожарная опасность сохраняется на востоке, юге, в центре Кызылординской, на севере Туркестанской, на севере, в центре Жамбылской, на севере Алматинской областей, на западе, севере области Жетысу, на юге Актюбинской, на юго-востоке Акмолинской, на западе Северо-Казахстанской, на западе, севере, востоке Павлодарской, на западе, севере, юге Карагандинской, в центре области Улытау, на западе, северо-западе Восточно-Казахстанской, на юге, востоке, в центре, северо-западе области Абай,

высокая пожарная опасность ожидается в центре области Жетысу,

в центре области Жетысу, чрезвычайная пожарная опасность сохраняется на юго-востоке, юге области Жетысу.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 5-7 мая 2026 года.