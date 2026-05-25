Погодные сюрпризы ждут Казахстан в последнюю неделю мая

Фото: pixabay

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Казахстану на предстоящие три дня – 26, 27 и 28 мая 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что последняя неделя мая преподнесет казахстанцам погодные сюрпризы. "На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды – прогнозируются дожди с грозами... По республике ожидается усиление ветра". Пресс-служба РГП "Казгидромет" Согласно прогнозу, сильные дожди, выпадение града и шквалистый ветер пройдут: 27 мая – на западе,

– на западе, 27-28 мая – на юге, юго-востоке, в центре,

– на юге, юго-востоке, в центре, 28 мая – на севере, востоке страны. "Ночью 26-27 мая на востоке страны – заморозки -2°С". Пресс-служба РГП "Казгидромет" Температурный фон, как уточнили синоптики, постепенно пойдет на спад днем : на западе – до +16+28°С ,

, на севере, в центре – до +18+25°С ,

, на востоке – до +23+30°С ,

, на юге – до +20+27°С. Материал по теме Почти во всем Казахстане объявлено штормовое предупреждение Ранее сообщалось, что погода в Астане, Алматы и Шымкенте резко изменится в ближайшие дни.

Поделитесь новостью