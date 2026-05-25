Общество

"Грозит до 7 лет лишения свободы": полиция Алматы обратилась к владельцам велосипедов

Фото: pexels
В Алматы в эти дни проводится оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ), направленное на предупреждение краж велосипедов. В связи с этим 25 мая 2026 года пресс-служба департамента полиции (ДП) города обратилась к владельцам двухколесного транспорта с предупреждением, сообщает Zakon.kz.

С наступлением теплого сезона, как отметили стражи порядка, количество краж велосипедов традиционно возрастает.

Как показывает практика, в большинстве случаев причиной становится беспечность самих владельцев.

"Велосипеды зачастую оставляют без присмотра в общедоступных местах – в подъездах, у входных групп, во дворах, под навесами и возле магазинов. При этом граждане нередко игнорируют даже базовые меры защиты: не используют противоугонные устройства и не обеспечивают сохранность своего имущества".Пресс-служба ДП Алматы

Полиция призывает жителей города ответственно относиться к личной безопасности и не создавать условий для совершения преступлений. Даже кратковременное оставление велосипеда без присмотра может привести к его утрате.

"Анализ показывает, что значительная часть краж происходит именно из-за беспечности владельцев. Велосипеды оставляют в свободном доступе, без элементарных средств защиты. Этим и пользуются злоумышленники. Мы призываем граждан не оставлять имущество без присмотра, особенно в ночное время, и по возможности заносить его в жилые помещения", – отметил начальник Управления криминальной полиции ДП Алматы Асхат Даулетияров.

Также в полиции напомнили, что за совершение кражи предусмотрена уголовная ответственность.

В соответствии с Уголовным кодексом РК неоднократное совершение краж, даже при незначительном ущербе, квалифицируется как тяжкое преступление и влечет наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Сотрудники криминальной полиции проанализировали факты краж, а также подготовили видеоподборку, на которой зафиксированы реальные случаи хищений.

Ранее сообщалось, что в Алматы "красивый" выезд выпускников на автокортеже закончился массовыми штрафами.

