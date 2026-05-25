В Алматы "красивый" выезд выпускников на автокортеже закончился массовыми штрафами

Первый случай правонарушения выпускниками зафиксирован в Алматы – вчерашние школьники устроили автокортеж на дорогах города, сообщает Zakon.kz.

В полиции Алматы 25 мая 2026 года рассказали, что группа выпускников организовала передвижение колонной машин, грубо нарушая требования безопасности дорожного движения.

"В результате принятых мер к ответственности привлечены родители 21 несовершеннолетнего участника за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Кроме того, сотрудниками полиции составлено пять административных протоколов по фактам нарушений правил эксплуатации транспортных средств, предусмотренных Кодексом об административных правонарушениях. Транспортные средства водворены на специализированную штрафстоянку", – сообщили в полиции.

Там отметили, что полиция Алматы заранее предупреждала о недопустимости автокортежей, особенно с участием несовершеннолетних. Но требования закона проигнорировали.

В полиции напомнили, что в день последнего звонка и в последующий период будет усилен контроль за соблюдением общественного порядка и правил дорожного движения. Особое внимание будет уделено профилактике правонарушений с участием выпускников.

В Министерстве просвещения ранее подробно рассказали родителям выпускников, что разрешено, а что запрещено в рамках празднования окончания школы.