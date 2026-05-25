Общество

Эксперты назвали проекты партии "Ауыл" примером прикладной политики в регионах

Фото: pixabay, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2026 22:21
Поручения президента по развитию агропромышленного комплекса требуют не только системных решений со стороны государства, но и появления эффективных площадок для обмена опытом, привлечения инвестиций и продвижения новых технологий.

Эксперты отмечают, что в этом направлении все более заметную роль играют общественные и партийные инициативы. В качестве примера они приводят проекты партии "Ауыл", которые в последние годы получили международный масштаб и практическую направленность.

Поводом для обсуждения стал международный фестиваль AUYL INVEST FEST "Овцеводство 2.0", состоявшийся в Западно-Казахстанской области. Мероприятие собрало фермеров, селекционеров, представителей перерабатывающей отрасли и экспертов из Казахстана и зарубежных стран. По мнению аналитиков, значение подобных площадок выходит далеко за рамки профессионального общения и связано с поиском новых точек роста для сельской экономики.

Политолог и общественный деятель Дос Кошим считает, что речь идет не только о поддержке отдельного направления животноводства.

"На мой взгляд, партия "Ауыл" подняла очень важный и перспективный вопрос. Речь идет не только о развитии племенного овцеводства и подобных направлениях – насколько я понимаю, здесь подход носит комплексный характер. Здесь затрагиваются вопросы внедрения новых технологий, переработки продукции и даже цифровой экосистемы". Дос Кошим

По его словам, животноводство исторически остается одной из основ национальной экономики, а потому создание международных отраслевых площадок имеет стратегическое значение для страны.

"То, что партия "Ауыл" взяла на себя эту тему и проводит такой крупный международный форум, я считаю одной из самых необходимых инициатив. Теперь главное – суметь добиться конкретных результатов". Дос Кошим

Эксперт также подчеркнул, что успешные отраслевые инициативы в перспективе могут стать основой для более масштабных государственных решений.

В свою очередь культуролог, PhD Фарида Мусатаева в публикации на своей странице в Facebook обратила внимание на более широкий контекст развития животноводства. По ее мнению, речь идет не только об экономике, но и о сохранении исторического опыта, традиционного уклада и культурного наследия, которые на протяжении веков формировали основу жизни казахской степи. В этом смысле развитие овцеводства и других традиционных направлений сельского хозяйства является частью долгосрочной стратегии укрепления национального потенциала страны.

Тему практической значимости подобных проектов продолжила политолог Лилия Маньшина. В своем Telegram-канале она отметила, что сегодня особую роль играют площадки, позволяющие объединить интересы государства, бизнеса и сельхозпроизводителей вокруг конкретных задач развития отрасли. По ее оценке, такие форматы помогают не только обсуждать проблемы, но и формировать механизмы их решения через обмен опытом, внедрение современных технологий и развитие международного сотрудничества.

Политический обозреватель Ильяс Бактыгалиев считает, что именно практическая составляющая позволяет оценивать реальную эффективность общественно-политических инициатив, отмечая, что если первый фестиваль по овцеводству в 2025 году был ориентирован на включение Казахстана в международный профессиональный обмен, то нынешний AUYL INVEST FEST "Овцеводство 2.0" демонстрирует закрепление этой площадки в качестве регулярного международного отраслевого события".

По мнению экспертов, развитие агропромышленного комплекса сегодня требует комплексного подхода, объединяющего современные технологии, инвестиции, международное сотрудничество и поддержку сельских жителей. В этом контексте проекты, направленные на развитие животноводства, сельского предпринимательства и отраслевого диалога, становятся важным дополнением к государственной политике и способствуют достижению целей, поставленных главой государства.

Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
