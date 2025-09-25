#АЭС в Казахстане
События

Строительство завода по переработке 1 млн тонн сахарной свеклы стартовало в Жамбылской области

старт строительства, свекла, завод, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2025 17:43 Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
В Жамбылской области по поручению президента Касым-Жомарта Токаева реализуется комплексная работа, направленная на привлечение инвестиций и развитие перерабатывающей отрасли.

В Байзакском районе Жамбылской области дан старт строительству сахарного завода. В торжественной церемонии приняли участие министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров и глава региона Ербол Карашукеев.

Это первый сахарный завод, возводимый в Казахстане за годы независимости. Инвестором проекта выступает китайская компания Zhongkai Guoyuan Industrial Investment Co., технологическим партнером – Oushangyuan Process & Equipment Intelligent Co.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Объем инвестиций составляет около 200 миллионов долларов. На предприятии планируется создать свыше 350 рабочих мест. Производственные мощности позволят ежегодно перерабатывать 1 миллион тонн сахарной свеклы и выпускать порядка 120 тысяч тонн сахара, а также сопутствующую продукцию – мелассу и жом.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Реализация проекта обеспечит внутренние потребности Казахстана в сахаре и снизит зависимость страны от импорта. По словам генерального директора компании "Zhongkai Kazakhstan International Sugar Industry Company" Сяо Анбао, Жамбылская область располагает благоприятными условиями и широкими перспективами для развития перерабатывающей отрасли.

Строительство нового предприятия станет значимым шагом в модернизации агропромышленного комплекса страны и позволит вывести свеклосахарное производство на качественно новый уровень.

Крестьянские хозяйства региона уже выразили готовность поставлять сырье для завода.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Стоит отметить, что за восемь месяцев текущего года в основной капитал региона привлечено 391,7 млрд тенге инвестиций, что на 32,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

С начала года в области уже запущено 9 инвестпроектов, среди которых завод по производству извести мощностью 80 тыс. тонн в год, кирпичный завод (36 млн штук продукции в год), предприятие по выпуску закаленного стекла (100 тыс. кв. м), производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава (250 единиц в год), добыча золотосодержащей руды, а также новый придорожный отель.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
