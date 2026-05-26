Общество

В Казахстане прием в 1-й класс перевели на новую платформу

Фото: Zakon.kz
В 2026 году в Казахстане прием заявлений в 1-й класс переходит на Национальную образовательную платформу OQU, сообщает Zakon.kz.

Известно, что на новой платформе пользователи смогут подать заявление, выбрать школу и отслеживать дальнейший процесс оказания услуги.

Стоит отметить, что для удобства граждан сервис также выведен на главные страницы портала eGov.kz и мобильного приложения eGov mobile.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо перейти на платформу oqu.edu.kz, авторизоваться через портал eGov или мобильное приложение eGov mobile.

Жителям Казахстана напомнили, что прием заявлений стартует поэтапно по регионам с 27 мая и продлится до 31 августа 2026 года:

  • 27 мая – 31 августа – Астана, область Абай, область Жетысу, Кызылординская область, Западно-Казахстанская область;
  • 10 июня – 31 августа – Алматы, Акмолинская область, Актюбинская область, Жамбылская область, Восточно-Казахстанская область;
  • 18 июня – 31 августа – Алматинская область, Костанайская область, Павлодарская область, Атырауская область, Шымкент;
  • 29 июня – 31 августа – Туркестанская область, Мангистауская область, Карагандинская область, Северо-Казахстанская область, область Улытау.
