Утверждены сроки приема документов для зачислений детей в первый класс по регионам

Принят совместный приказ министра просвещения и министра искусственного интеллекта и цифрового развития о запуске и реализации пилотного проекта по оказанию госуслуги "Прием документов и зачисление в организации образования независимо от ведомственной подчиненности для обучения".

"Запустить пилотный проект по оказанию государственной услуги "Прием документов и зачисление в организации образования независимо от ведомственной подчиненности для обучения по общеобразовательным программам начального, основного среднего, общего среднего образования" в части приема документов и зачисления детей в 1-й класс с 27 мая по 31 августа 2026 года", – говорится в документе.

Также утверждены:

Алгоритм реализации пилотного проекта.

График приема документов в 1-й класс по регионам.

Указывается, что дети, освоившие программу предшкольной подготовки в организации образования, реализующей общеобразовательные учебные программы начального образования, и изъявившие желание продолжить обучение в данной организации образования, на основании заявления услугополучателя зачисляются в первый класс автоматически.

Услугополучатели, желающие подать документы для зачисления ребенка в первый класс другой организации образования, реализующей общеобразовательные учебные программы начального образования, осуществляют подачу документов на общих основаниях.

В случае достижения допустимого предельного количества одновременно обрабатываемых заявок на получение Услуги в электронной форме новые услугополучатели автоматически перенаправляются в "Комнату ожидания" с возможностью отслеживания своей позиции в очереди.

При достижении своей очереди услугополучатель автоматически из "Комнаты ожидания" перенаправляется на главную страницу для получения услуги.

При этом услугополучатель может отозвать заявление в части приема в первый класс, которая была подана и по которой предоставлен положительный результат оказания услуги, в электронной форме.

График приема документов в 1-й класс по регионам

Астана, область Абай, область Жетысу, Кызылординская область, Западно-Казахстанская область – 27 мая – 31 августа ;

; Алматы, Акмолинская область, Актюбинская область, Жамбылская область, Восточно-Казахстанская область – 10 июня – 31 августа ;

; Алматинская область, Костанайская область, Павлодарская область, Атырауская область, Шымкент – 18 июня – 31 августа ;

; Туркестанская область, Мангистауская область, Карагандинская область, Северо-Казахстанская область, область Улытау – 29 июня – 31 августа.

Совместный приказ вступает в силу с 26 мая 2026 года и действует по 31 декабря 2026 года.