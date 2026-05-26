Алматы выбирает будущее: стартовали общественные слушания по Алматинскому горному кластеру
Сегодня Алматы сталкивается с беспрецедентным ростом интереса к горному отдыху. За последние шесть лет посещаемость гор выросла в 4,5 раза и приблизилась к одному миллиону человек в год. По прогнозам, уже в ближайшие пять лет этот показатель может достичь двух миллионов посетителей ежегодно.
При этом существующая инфраструктура работает на пределе возможностей. В пиковые дни Шымбулак принимает до 15 тысяч посетителей при проектной мощности 6,5 тысячи человек. Это приводит к очередям, транспортным заторам, росту нагрузки на природную среду и снижению качества сервиса.
Реализация Алматинского горного кластера позволит создать более 10 тысяч новых рабочих мест в сфере туризма, сервиса, строительства, транспорта и малого бизнеса. Совокупный вклад проекта в экономику города может превысить 500 млрд тенге ежегодно.
Особое внимание в ходе общественных слушаний уделяется вопросам экологии и сохранения природного наследия. По данным разработчиков проекта, территория будущих горнолыжных трасс составит около 177 гектаров, что эквивалентно лишь 0,09% площади Иле-Алатауского национального парка.
В акимате подчеркнули, что развитие кластера не предусматривает хаотичную жилую застройку горных территорий.
"Никаких частных вилл. Никаких домов. Никакой стихийной застройки. Проект будет реализовываться исключительно в рамках утвержденного мастер-плана с четким экологическим и архитектурным регулированием", – заявил заместитель акима.
Проект также предусматривает минимизацию воздействия на окружающую среду, сохранение природных ландшафтов, создание экологических коридоров для животных, компенсационное озеленение и внедрение современных водосберегающих технологий.
"Алматинский горный кластер – это не просто туристический проект. Это новый этап развития Алматы, новые возможности для экономики, бизнеса, спорта и качества жизни горожан", – подчеркнул Олжас Смагулов.
В общественных слушаниях принимают участие жители города, представители экспертного сообщества, экологических организаций, бизнеса и общественных объединений. Все поступившие предложения и замечания будут рассмотрены при дальнейшей доработке проекта.