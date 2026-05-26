Алматы выбирает будущее: стартовали общественные слушания по Алматинскому горному кластеру

В Алматы проходят общественные слушания по проекту Алматинского горного кластера. Концепцию развития представил заместитель акима города Алматы Олжас Смагулов, назвав проект одним из важнейших для будущего мегаполиса, сообщает Zakon.kz.

Сегодня Алматы сталкивается с беспрецедентным ростом интереса к горному отдыху. За последние шесть лет посещаемость гор выросла в 4,5 раза и приблизилась к одному миллиону человек в год. По прогнозам, уже в ближайшие пять лет этот показатель может достичь двух миллионов посетителей ежегодно.

При этом существующая инфраструктура работает на пределе возможностей. В пиковые дни Шымбулак принимает до 15 тысяч посетителей при проектной мощности 6,5 тысячи человек. Это приводит к очередям, транспортным заторам, росту нагрузки на природную среду и снижению качества сервиса.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Реализация Алматинского горного кластера позволит создать более 10 тысяч новых рабочих мест в сфере туризма, сервиса, строительства, транспорта и малого бизнеса. Совокупный вклад проекта в экономику города может превысить 500 млрд тенге ежегодно.

Особое внимание в ходе общественных слушаний уделяется вопросам экологии и сохранения природного наследия. По данным разработчиков проекта, территория будущих горнолыжных трасс составит около 177 гектаров, что эквивалентно лишь 0,09% площади Иле-Алатауского национального парка.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В акимате подчеркнули, что развитие кластера не предусматривает хаотичную жилую застройку горных территорий.

"Никаких частных вилл. Никаких домов. Никакой стихийной застройки. Проект будет реализовываться исключительно в рамках утвержденного мастер-плана с четким экологическим и архитектурным регулированием", – заявил заместитель акима.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Проект также предусматривает минимизацию воздействия на окружающую среду, сохранение природных ландшафтов, создание экологических коридоров для животных, компенсационное озеленение и внедрение современных водосберегающих технологий.

"Алматинский горный кластер – это не просто туристический проект. Это новый этап развития Алматы, новые возможности для экономики, бизнеса, спорта и качества жизни горожан", – подчеркнул Олжас Смагулов.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В общественных слушаниях принимают участие жители города, представители экспертного сообщества, экологических организаций, бизнеса и общественных объединений. Все поступившие предложения и замечания будут рассмотрены при дальнейшей доработке проекта.