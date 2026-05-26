Горный кластер Алматы придает новый импульс предпринимательству
Об этом заявил председатель регионального совета Палаты предпринимателей города Алматы Максат Кикимов на общественных слушаниях, посвященных проекту Almaty Super Ski. По его словам, бизнес-сообщество полностью поддерживает инициативу системного развития горного кластера Алматы. Проект не ограничивается строительством туристической инфраструктуры и направлен на формирование современной сервисной экономики.
"Горный кластер Алматы — это мощный драйвер экономического развития, источник новых рабочих мест и долгосрочный стимул для отечественного малого и среднего бизнеса", — отметил он.
По словам Мақсата Қиқымова, проект окажет мультипликативное влияние на экономику и даст импульс развитию сразу нескольких отраслей. В частности, гостиничный, ресторанный, торговый и сервисный бизнес создадут устойчивый спрос на казахстанскую продукцию. Это откроет новые возможности для развития фермерских продуктов, мебели, текстиля, строительных материалов и товаров местного производства.
"Сегодня мы говорим о важном проекте, который определит экономическое будущее Алматы на десятилетия вперед. Almaty Super Ski — это масштабная стратегическая инициатива, направленная на превращение города в один из крупнейших туристических, деловых и инвестиционных центров Центральной Азии", — говорится в выступлении.
Объекты, которые будут построены в рамках проекта, сформируют устойчивый спрос на отечественные товары. В частности, новые возможности получат производители продуктов питания, мебели, текстиля, строительных материалов и другой местной продукции. Существенным станет и социально-экономический эффект: будут созданы тысячи рабочих мест, увеличится занятость в смежных отраслях, возрастут налоговые поступления, будет развиваться городская инфраструктура и повысится инвестиционная привлекательность Алматы.
Сегодня у города есть все возможности, чтобы стать современным горным курортом мирового уровня и международной дестинацией, принимающей туристов круглый год.
В ходе общественных слушаний также приводились примеры встреч с предпринимателями. В 2023 году на встречах с крупными компаниями нефтесервисного сектора в Актау и Атырау бизнес отмечал, что ключевым драйвером экономики Казахстана по-прежнему остается нефть. Однако усложнение добычи и рост затрат подчёркивают необходимость диверсификации экономики.
В связи с этим было отмечено, что сейчас особенно важно уделять приоритетное внимание развитию креативных индустрий и туризма. Поскольку Алматы формирует значительную часть экономики страны, для города критически важны новые проекты, привлекающие международных туристов.
На сегодняшний день в Алматы реализуется более 70 инвестиционных проектов. В дальнейшем этим гостиницам, ресторанам и сервисным объектам потребуется стабильный туристический поток. Поэтому крупные проекты, такие как Almaty Super Ski, дают предпринимателям возможность зарабатывать, платить налоги и создавать новые рабочие места.
По словам спикера, этот проект — инициатива не только для сегодняшнего дня, но и для будущих поколений. Также подчеркивалась важность открытого диалога с обществом и предпринимателями, учёта их предложений и мнений при реализации проекта.
В ходе встречи отдельно отметили опыт руководителей проекта. Было сказано, что опыт в сфере горнолыжной инфраструктуры и туризма играет важную роль в реализации столь сложных инициатив. Развитие современных технологий и инфраструктурных возможностей также позволит вывести проект на новый уровень.
В завершение выступления Максат Кикимов подчеркнул, что проект Almaty Super Ski является важной инициативой, которая будет способствовать развитию горного кластера Алматы, поддерживать предпринимательство и усиливать экономический потенциал города.
"Это путь к сильной экономике, мощному бизнесу и новым возможностям", — отметил он.