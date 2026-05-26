Горный кластер Алматы придает новый импульс предпринимательству

Проект развития горного кластера в Алматы может открыть новые возможности для малого и среднего бизнеса и превратить город в международный центр круглогодичного притяжения туристов.

Об этом заявил председатель регионального совета Палаты предпринимателей города Алматы Максат Кикимов на общественных слушаниях, посвященных проекту Almaty Super Ski. По его словам, бизнес-сообщество полностью поддерживает инициативу системного развития горного кластера Алматы. Проект не ограничивается строительством туристической инфраструктуры и направлен на формирование современной сервисной экономики.

"Горный кластер Алматы — это мощный драйвер экономического развития, источник новых рабочих мест и долгосрочный стимул для отечественного малого и среднего бизнеса", — отметил он.

По словам Мақсата Қиқымова, проект окажет мультипликативное влияние на экономику и даст импульс развитию сразу нескольких отраслей. В частности, гостиничный, ресторанный, торговый и сервисный бизнес создадут устойчивый спрос на казахстанскую продукцию. Это откроет новые возможности для развития фермерских продуктов, мебели, текстиля, строительных материалов и товаров местного производства.

"Сегодня мы говорим о важном проекте, который определит экономическое будущее Алматы на десятилетия вперед. Almaty Super Ski — это масштабная стратегическая инициатива, направленная на превращение города в один из крупнейших туристических, деловых и инвестиционных центров Центральной Азии", — говорится в выступлении.

Объекты, которые будут построены в рамках проекта, сформируют устойчивый спрос на отечественные товары. В частности, новые возможности получат производители продуктов питания, мебели, текстиля, строительных материалов и другой местной продукции. Существенным станет и социально-экономический эффект: будут созданы тысячи рабочих мест, увеличится занятость в смежных отраслях, возрастут налоговые поступления, будет развиваться городская инфраструктура и повысится инвестиционная привлекательность Алматы.

Сегодня у города есть все возможности, чтобы стать современным горным курортом мирового уровня и международной дестинацией, принимающей туристов круглый год.

В ходе общественных слушаний также приводились примеры встреч с предпринимателями. В 2023 году на встречах с крупными компаниями нефтесервисного сектора в Актау и Атырау бизнес отмечал, что ключевым драйвером экономики Казахстана по-прежнему остается нефть. Однако усложнение добычи и рост затрат подчёркивают необходимость диверсификации экономики.

В связи с этим было отмечено, что сейчас особенно важно уделять приоритетное внимание развитию креативных индустрий и туризма. Поскольку Алматы формирует значительную часть экономики страны, для города критически важны новые проекты, привлекающие международных туристов.

На сегодняшний день в Алматы реализуется более 70 инвестиционных проектов. В дальнейшем этим гостиницам, ресторанам и сервисным объектам потребуется стабильный туристический поток. Поэтому крупные проекты, такие как Almaty Super Ski, дают предпринимателям возможность зарабатывать, платить налоги и создавать новые рабочие места.

По словам спикера, этот проект — инициатива не только для сегодняшнего дня, но и для будущих поколений. Также подчеркивалась важность открытого диалога с обществом и предпринимателями, учёта их предложений и мнений при реализации проекта.

В ходе встречи отдельно отметили опыт руководителей проекта. Было сказано, что опыт в сфере горнолыжной инфраструктуры и туризма играет важную роль в реализации столь сложных инициатив. Развитие современных технологий и инфраструктурных возможностей также позволит вывести проект на новый уровень.

Фото: Kazakh Tourism Development

В завершение выступления Максат Кикимов подчеркнул, что проект Almaty Super Ski является важной инициативой, которая будет способствовать развитию горного кластера Алматы, поддерживать предпринимательство и усиливать экономический потенциал города.

"Это путь к сильной экономике, мощному бизнесу и новым возможностям", — отметил он.