Доверие на миллионы: казахстанец устроил отчиму криминальный "сюрприз"

Семейным скандалом и уголовным делом закончилось чрезмерное доверие жителя Акмолинской области к родственнику. Пасынок тайно оформил четыре кредита на своего отчима в Зерендинском районе, передает Zakon.kz.

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента полиции региона. По данным ведомства, в период с ноября по декабрь 2025 года на его имя были незаконно оформлены четыре денежных кредита. Общая сумма причиненного ущерба составила около 2 млн тенге.

После поступления заявления сотрудники полиции возбудили уголовное дело и провели комплекс первоначальных оперативно-розыскных мероприятий.

"В ходе расследования установлено, что к совершению мошенничества причастен пасынок потерпевшего, имевший доступ к его мобильному телефону и персональным данным. По данным полиции, подозреваемый воспользовался доверием родственника и через мобильное приложение банка оформил на его имя несколько кредитов", – говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время проводится дальнейшее досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Несмотря на примирение сторон, полицейские напоминают гражданам о необходимости соблюдать меры цифровой безопасности.

Правоохранители рекомендуют не передавать мобильные устройства посторонним, не сообщать SMS-коды и пароли от банковских приложений, а также использовать дополнительные способы защиты персональных данных.

