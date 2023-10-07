Мошенники под предлогом перепродажи криптовалюты похитили у казахстанца 8,7 млн тенге

Житель села Акмолинской области оформил на себя четыре кредита и занял деньги у родственников. Мужчина больше месяца перечислял деньги лжеброкерам, пока не понял, что его обманывают, сообщает Zakon.kz.

По данным следствия, 37-летний житель села из Акмолинской области в одной из социальных сетей нашел объявление о перепродаже криптовалюты и решил заработать на этом.



"Суть обогащения состояла в том, что, вложив деньги, можно получить внушительные дивиденды от компании. Первоначально сельчанин внес два миллиона тенге, взятые в кредит на покупку авто. Затем в течение месяца мошенники постоянно звонили потерпевшему, заверяя, что на его счет начисляется процент, но его также необходимо приумножить". ДП Акмолинской области

Поверив, сельчанин оформил в банке еще четыре кредита, одолжил деньги у родственников и вложил практически все свои деньги. Так мужчина потерял 8,7 млн тенге. По данному факту начато досудебное расследование, проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия.

Ранее стало известно, что в Актобе телефонные мошенники выманили у ребенка деньги, сообщив, что ее мама якобы совершила ДТП. Аналогичное преступление пытались совершить и с пенсионеркой из Алматы. Незнакомцы решили сыграть на чувстве страха пожилой женщины: они уверяли, что деньги нужны ее дочери.