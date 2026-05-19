Школьница из Семея спаслась от отчима-насильника, доверившись прокурору

В области Абай профилактическая встреча прокуроров с подростками помогла раскрыть особо тяжкое преступление в семье. Узнав о своих правах, несовершеннолетняя решилась заявить на отчима, который в итоге получил 20 лет лишения свободы, передает Zakon.kz.

Об этом 19 мая сообщили в пресс-службе прокуратуры области Абай. По данным надзорного органа, инцидент произошел в Жарминском районе летом прошлого года.

Во время встречи прокуроров с местными подростками и беседы о личной безопасности к сотрудникам ведомства обратилась несовершеннолетняя. Девочка заявила о регулярном насилии со стороны отчима.

"По поручению прокуратуры незамедлительно начато досудебное расследование, по которому обеспечено всестороннее, полное и объективное расследование. Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Семея отчим несовершеннолетней осужден к 20 годам лишения свободы". Прокуратура области Абай

Приговор вступил в законную силу.

Сотрудники надзорного органа призывают граждан не скрывать факты насилия в отношении несовершеннолетних и не бояться обращаться за помощью в правоохранительные органы. Своевременное обращение позволяет обеспечить защиту прав детей и привлечь виновных к ответственности.

Ранее сообщалось, что 45-летнего казахстанца приговорили к пожизненному заключению за изнасилование несовершеннолетней падчерицы.