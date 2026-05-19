Школьница из Семея спаслась от отчима-насильника, доверившись прокурору
Об этом 19 мая сообщили в пресс-службе прокуратуры области Абай. По данным надзорного органа, инцидент произошел в Жарминском районе летом прошлого года.
Во время встречи прокуроров с местными подростками и беседы о личной безопасности к сотрудникам ведомства обратилась несовершеннолетняя. Девочка заявила о регулярном насилии со стороны отчима.
"По поручению прокуратуры незамедлительно начато досудебное расследование, по которому обеспечено всестороннее, полное и объективное расследование. Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Семея отчим несовершеннолетней осужден к 20 годам лишения свободы". Прокуратура области Абай
Приговор вступил в законную силу.
Сотрудники надзорного органа призывают граждан не скрывать факты насилия в отношении несовершеннолетних и не бояться обращаться за помощью в правоохранительные органы. Своевременное обращение позволяет обеспечить защиту прав детей и привлечь виновных к ответственности.
