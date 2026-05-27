Врачи месяц "по частям собирали" казахстанца, упавшего с высоты "под кайфом"

Врачи Петропавловска почти месяц боролись за жизнь 33-летнего мужчины, который выпал с третьего этажа. Предположительно это случилось после употребления синтетических наркотиков, передает Zakon.kz.

Как сообщает издание Qazaqstan Media, мужчину доставили в многопрофильную городскую больницу в крайне тяжелом состоянии.

"У пациента диагностировали множественные травмы. Перелом носа, ушибы грудной клетки и конечностей, гематомы и раны", – рассказали в пресс-службе медучреждения.

Кроме того, врачи подозревали тяжелое отравление психоактивными веществами. Возможно, это были синтетические наркотики, так называемые "солями". На фоне сильной интоксикации у него начали отказывать жизненно важные органы. Пострадали головной мозг, печень и почки, развилась полиорганная недостаточность.

Пострадавший провел в больнице 28 дней. Из них две недели – в реанимации. Все это время он находился на аппарате ИВЛ. Его состояние врачи называли крайне тяжелым.

Благодаря работе медиков состояние мужчины удалось стабилизировать. Его уже выписали домой.

Однако врачи предупреждают, что даже при благополучном исходе такие случаи редко проходят без последствий. Токсическое поражение мозга, печени и почек может еще долго напоминать о себе.

