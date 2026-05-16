Врачи Алматы спасли жизнь туристу из Италии в критическом состоянии
По словам мужчины, он давно планировал поездку в Казахстан, чтобы познакомиться со страной, ее культурой и людьми. Однако через три дня после приезда он почувствовал резкое ухудшение самочувствия и с сильными болями в животе был доставлен в больницу.
В ходе обследования врачи выполнили КТ с контрастированием и выявили критическое состояние – разрыв аневризмы инфраренального отдела аорты. Без срочного вмешательства патология приводит к массивному внутреннему кровотечению и представляет прямую угрозу жизни.
Пациента осмотрели профессор Серик Турсынбаев и заведующий отделением хирургии Рахман Сапарбаев. Медики приняли решение о немедленной операции.
Хирургическое вмешательство длилось около четырех часов. Врачи подтвердили разрыв аневризмы и установили пациенту сосудистый протез. Такие операции относят к числу наиболее сложных в сосудистой хирургии и требуют высокой точности и слаженной работы команды.
Сейчас состояние мужчины стабильное, он готовится к амбулаторному лечению.
Пациент поблагодарил казахстанских врачей:
"Я хотел бы выразить огромную благодарность врачам, которые спасли мне жизнь, а также всем врачам, которые ежедневно спасают жизни по всему Казахстану. Спасибо вам за профессионализм, помощь и человечность", – отметил турист.
