События

Врачи Алматы спасли жизнь туристу из Италии в критическом состоянии

врачи, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2026 10:36 Фото: МЗ РК
Гражданину Италии, приехавшему в Алматы как турист, спасли жизнь после разрыва аневризмы аорты. Пациент прошел экстренную операцию в Центральной городской клинической больнице, сообщает Zakon.kz.

По словам мужчины, он давно планировал поездку в Казахстан, чтобы познакомиться со страной, ее культурой и людьми. Однако через три дня после приезда он почувствовал резкое ухудшение самочувствия и с сильными болями в животе был доставлен в больницу.

В ходе обследования врачи выполнили КТ с контрастированием и выявили критическое состояние – разрыв аневризмы инфраренального отдела аорты. Без срочного вмешательства патология приводит к массивному внутреннему кровотечению и представляет прямую угрозу жизни.

Пациента осмотрели профессор Серик Турсынбаев и заведующий отделением хирургии Рахман Сапарбаев. Медики приняли решение о немедленной операции.

Хирургическое вмешательство длилось около четырех часов. Врачи подтвердили разрыв аневризмы и установили пациенту сосудистый протез. Такие операции относят к числу наиболее сложных в сосудистой хирургии и требуют высокой точности и слаженной работы команды.


Сейчас состояние мужчины стабильное, он готовится к амбулаторному лечению.

Пациент поблагодарил казахстанских врачей:

"Я хотел бы выразить огромную благодарность врачам, которые спасли мне жизнь, а также всем врачам, которые ежедневно спасают жизни по всему Казахстану. Спасибо вам за профессионализм, помощь и человечность", – отметил турист.

Ранее в Минздраве рассказали, как бесплатные лекарства попадали на прилавки аптек.

