Региональный центр ООН появится в Казахстане

Депутаты Мажилиса 28 мая 2026 года ратифицировали соглашение с Организацией Объединенных Наций о создании в Казахстане Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана, передает корреспондент Zakon.kz.

Согласно одной из статей соглашения, центр будет содействовать странам региона в достижении устойчивого развития в трех аспектах – экономическом, социальном и экологическом.

"Для достижения этой цели центр разработает всеобъемлющий план действий, будет реализовывать региональные проекты и программы, способствовать укреплению взаимодействия и координации между структурами ООН, действующими в регионе, региональными организациями, международными финансовыми институтами, частным сектором и гражданским обществом, а также вносить вклад в реализацию Программы действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на 2024-2034 годы. Представители государств – членов ООН, приглашаемые на различные мероприятия, организуемые центром и другими соответствующими организациями, при исполнении своих функций будут пользоваться привилегиями и иммунитетами, предусмотренными статьей IV Конвенции о привилегиях и иммунитетах ООН", – говорится в заключении к документу.

В соответствии с нормами соглашения центральные, местные и другие органы власти Казахстана будут предоставлять разрешения на работу супругам должностных лиц центра, местом службы которых является РК, согласно процедурам, установленным ее национальным законодательством. Также эти органы будут обеспечивать оперативную выдачу виз, разрешений на проживание и других необходимых документов для домашних работников должностных лиц центра.

Отмечается, что правительство Казахстана и ООН могут заключить любые другие дополнительные соглашения административного и финансового характера, касающиеся центра.

Также был ратифицирован меморандум о взаимопонимании между Казахстаном и ООН относительно Регионального центра Организации Объединенных Наций по целям в области устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.

