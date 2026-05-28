Общество

Мажилис ратифицировал соглашение о режиме границы между Казахстаном и Узбекистаном

Мажилис Парламента РК, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2026 12:37 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Депутаты Мажилиса 28 мая 2026 года ратифицировали соглашение между правительствами Казахстана и Узбекистана о режиме государственной границы. Документ определяет порядок пересечения границы, ведения деятельности в приграничной зоне, передает корреспондент Zakon.kz.

Отмечается, что целью Соглашения является установление режима казахстанско-узбекской государственной границы путем определения правил, действующих на государственной границе и в пограничных полосах, включающие в себя порядок:

  • содержания казахстанско-узбекской государственной границы;
  • пересечения казахстанско-узбекской государственной границы лицами, транспортными средствами и перемещения через нее грузов и иного имущества;
  • осуществления полетов над казахстанско-узбекской государственной границей и пограничными полосами;
  • ведения хозяйственной, промысловой или иной деятельности, проведения общественно-политических, культурных или иных мероприятий на государственной границе, пограничных полосах, а также в пределах пограничных вод (в том числе пользования ими);
  • разрешения пограничных инцидентов.

Кроме того, режим на указанном участке государственной границы будет обеспечиваться совместной деятельностью государств и регламентирован Соглашением, законодательством государств и международными договорами, участниками которых являются государства.

Кроме того, депутаты Сената сегодня, 28 мая 2026 года, ратифицировали Соглашение между правительствами Республики Казахстан и Султаната Оман об избежании двойного налогообложения.

