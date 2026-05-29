#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+26°
$
485.55
563.38
6.81
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+26°
$
485.55
563.38
6.81
Общество

Кто будет финансировать алиментный фонд в случае его создания

Семья, родители, родитель, дети, ребенок, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2026 14:57 Фото: pexels
Председатель Палаты юридических консультантов "Лига юристов Астаны" Айнур Абатова 29 мая 2026 года в кулуарах Мажилиса прокомментировала необходимость создания алиментного фонда, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, в 2016 году задолженность по алиментам составляла 2 млрд тенге, а сегодня эта сумма увеличилась в 10 раз.

"Цифры говорят сами за себя, есть необходимость создания действенного механизма по защите детей. Среди детей, нуждающихся в алиментах, немало с ограниченными возможностями. Как мне кажется, единственный выход в такой ситуации – это создание алиментного фонда", – сказала Абатова.

Она отметила, что пополнение алиментного фонда предполагается из неналоговых поступлений.

"Это штрафы. В прошлом году по неналоговым поступлениям у нас был профицит в 400%. То есть, гипотетически возможности есть. Фракция НПК предлагала запустить этот механизм хотя бы для помощи детям с ограниченными возможностями. Если свыше трех месяцев ребенок с ограниченными возможностями не получает алименты со стороны родителя, необходимо подключать фонд. Думаю, сумма должна составлять не менее прожиточного минимума. Они должны быть обеспечены безопасным детством. Должна быть фиксированная минимальная сумма. И в обязательном порядке эта сумма будет взыскана с родителя", – добавила юрист.

Ранее мы писали, что алиментщиков хотят обязать платить больше в Казахстане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Дуйсенова о создании государственного алиментного фонда
15:19, 26 июня 2024
Дуйсенова о создании государственного алиментного фонда: Считают, сколько женщин не получают платежи
Государственный алиментный фонд предложили создать в Казахстане
13:39, 21 февраля 2024
Государственный алиментный фонд предложили создать в Казахстане
Деньги, тенге, судебные выплаты, алименты, пособие на ребенка, пособие на детей, содержание, семейные выплаты, деньги на ребенка, ребенок, дети, семья
11:39, 21 апреля 2025
Создаст иждивенческие настроения: Минюст об отсутствии алиментного фонда в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Михаил Шайдоров
15:44, Сегодня
"У медали нет одного человека": тренер Галышевой ответила на жалобы Шайдорова
Что не устроило Шайдорова в новом контракте с министерством спорта - ответ чемпиона
15:30, Сегодня
Что не устроило Шайдорова в новом контракте с министерством спорта - ответ чемпиона
&quot;Не позволю смешать моё имя с грязью&quot;: Михаил Шайдоров ответил на критику в свой адрес
15:12, Сегодня
"Не позволю смешать моё имя с грязью": Михаил Шайдоров ответил на критику в свой адрес
Георгий Жуков
14:59, Сегодня
"Обидно упускать победу": игрок "Актобе" Георгий Жуков прокомментировал ничью в Кокшетау
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: