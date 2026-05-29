Кто будет финансировать алиментный фонд в случае его создания

Председатель Палаты юридических консультантов "Лига юристов Астаны" Айнур Абатова 29 мая 2026 года в кулуарах Мажилиса прокомментировала необходимость создания алиментного фонда, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, в 2016 году задолженность по алиментам составляла 2 млрд тенге, а сегодня эта сумма увеличилась в 10 раз.

"Цифры говорят сами за себя, есть необходимость создания действенного механизма по защите детей. Среди детей, нуждающихся в алиментах, немало с ограниченными возможностями. Как мне кажется, единственный выход в такой ситуации – это создание алиментного фонда", – сказала Абатова.

Она отметила, что пополнение алиментного фонда предполагается из неналоговых поступлений.

"Это штрафы. В прошлом году по неналоговым поступлениям у нас был профицит в 400%. То есть, гипотетически возможности есть. Фракция НПК предлагала запустить этот механизм хотя бы для помощи детям с ограниченными возможностями. Если свыше трех месяцев ребенок с ограниченными возможностями не получает алименты со стороны родителя, необходимо подключать фонд. Думаю, сумма должна составлять не менее прожиточного минимума. Они должны быть обеспечены безопасным детством. Должна быть фиксированная минимальная сумма. И в обязательном порядке эта сумма будет взыскана с родителя", – добавила юрист.

