Общество

Искусственный интеллект, бизнес и лидерство: партия "Ауыл" провела форум для молодежи

Фото: пресс-служба партии "Ауыл"
В Таразе состоялся республиканский форум Auyl Jastary, объединивший около 300 активных молодых людей из всех регионов Казахстана. Площадка стала местом для обмена опытом, обсуждения современных технологий, предпринимательства и перспектив развития сельских территорий.

Организатором форума выступила партия "Ауыл". Основной целью мероприятия стало раскрытие потенциала сельской молодежи, развитие лидерских качеств и создание условий для реализации новых инициатив.

Открывая форум, депутат Мажилиса, председатель Комитета по аграрным вопросам и председатель партии "Ауыл" Серик Егизбаев подчеркнул важность вовлечения молодежи в процессы цифровизации и развития искусственного интеллекта.

"Инициированные главой государства масштабные политические реформы, а также объявление 2026 года Годом цифровизации и искусственного интеллекта прежде всего ориентированы на молодежь и реализуются именно в ее интересах. Более того, проводимая государственная политика направлена на создание условий для раскрытия потенциала молодого поколения, предоставление молодежи возможностей для всесторонней самореализации, воплощения собственных идей и инициатив, а также эффективного применения своего потенциала во благо личного развития и будущего страны. Именно с этой целью проводится республиканский форум молодежи. Это площадка, объединяющая талантливую и инициативную молодежь со всех регионов страны, создающая пространство для обмена опытом, генерации новых идей и формирования практических решений, направленных на развитие сельских территорий и вовлечение молодежи в современные процессы цифровой трансформации", – отметил он.
В работе форума приняли участие депутаты Мажилиса, представители молодежных организаций, эксперты в сфере образования, технологий и предпринимательства, общественные деятели и блогеры.

Программа мероприятия была рассчитана на два дня. Для участников организовали образовательные и мотивационные площадки AI Education Talks, Business Talks и Motivation Talks, посвященные искусственному интеллекту, предпринимательству, лидерству и личностному развитию. Молодые люди принимали участие в открытых дискуссиях, тренингах и практических сессиях, где обсуждали современные вызовы и возможности для развития села.

Отдельное внимание было уделено вопросам цифровой трансформации, внедрению новых технологий и созданию условий для самореализации молодежи в регионах. Участники также представили собственные идеи и инициативы, направленные на развитие сельских территорий и повышение качества жизни на местах.

По словам участников, форум стал не только образовательной площадкой, но и возможностью найти единомышленников и получить новые профессиональные контакты. Так, участник форума Едіге Өсер с Жамбылской области отметил, что такие форумы – это площадка для новых знакомств и новых возможностей.

"Я принял участие в молодежном форуме, прошедшем в городе Костанай, где смог углубить свои знания в сфере искусственного интеллекта и получить ценный практический опыт. Впоследствии я применил полученные навыки на республиканском конкурсе профессионального мастерства для студентов и будущих специалистов в области ветеринарии VetPro и занял почетное II место". Едіге Өсер

В форуме приняли участие активисты молодежного крыла Auyl Jastar, молодые депутаты маслихатов, представители кадрового резерва партии, лидеры студенческих организаций и общественные активисты.

Завершился форум концертной программой Auyl Party с участием звезд казахстанской эстрады. В партии отмечают, что подобные проекты будут продолжены и в дальнейшем как часть системной работы по поддержке молодежи, развитию лидерства и раскрытию интеллектуального потенциала нового поколения казахстанцев.

Канат Болысбек
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
