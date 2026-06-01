Общество

В Алматы прошел городской фестиваль ко Дню защиты детей

Городской фестиваль ко Дню защиты детей, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2026 17:03
В Международный день защиты детей в Алматы состоялся финальный этап городского фестиваля "Алматы БАЛАFEST – 2026". В праздничном мероприятии принял участие аким города Дархан Сатыбалды.

В этом году фестиваль посвящен развитию цифровых навыков, творческих способностей и ранней профессиональной ориентации школьников. Основной площадкой праздника стал Мемориальный сквер им. Алии Молдагуловой и Маншук Маметовой, где собрались около 5 тыс. детей.

Для участников был организован образовательно-игровой квест, включивший семь тематических зон. Школьники смогли познакомиться с робототехникой, научными исследованиями, созданием медиаконтента, декоративно-прикладным творчеством, киберспортом и экологическими проектами.

Гостей сопровождали победители международных и республиканских олимпиад и конкурсов. Также в рамках фестиваля прошли демонстрации техники экстренных служб, мастер-классы по оказанию первой помощи и показательные выступления кинологов.

Фестивалю предшествовали школьный, районный и городской этапы по семи творческим, спортивным и научно-интеллектуальным направлениям. Всего в конкурсной программе приняли участие свыше 240,7 тыс. учащихся. До городского этапа дошел 2 571 школьник.

По итогам фестиваля определены 1 335 победителей и призеров, награжденных дипломами и памятными призами. Среди них – дети с особыми образовательными потребностями.

Отметим, что фестиваль "БАЛАFEST" проводится в Алматы с 2022 года и направлен на поддержку талантливых детей, развитие творческого и интеллектуального потенциала подрастающего поколения.

Айсулу Омарова
