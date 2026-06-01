Шесть школ Шымкента вошли в топ-100 лучших школ Казахстана

Министерство просвещения Республики Казахстан подвело итоги 2025–2026 учебного года и опубликовало рейтинг лучших общеобразовательных организаций страны. В список вошли 114 школ, показавших высокие результаты по итогам республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам.

В этом году республиканская олимпиада проводилась в шести регионах страны. В ней приняли участие 1636 учащихся из 676 школ. Участники продемонстрировали высокий уровень подготовки, а также развитые интеллектуальные и творческие способности.

Рейтинг сформирован на основе балльной системы. За золотую медаль начислялось 3 балла, за серебряную – 2 балла, за бронзовую – 1 балл.

В число 100 лучших школ Казахстана вошли шесть образовательных учреждений города Шымкента:

Лицей-интернат №1 для юношей "Білім-Инновация"

Специализированный IT-лицей-интернат №1 для одарённых детей

Средняя школа №110 имени З.Хусанова

Средняя школа №14 имени Айбека

Школа-гимназия №1 имени А.Пушкина

Специализированная гимназия №8 с преподаванием на трёх языках имени М.Х.Дулати

Данный показатель свидетельствует о системной работе образовательных организаций Шымкента в направлении олимпиадной подготовки, а также о высоких результатах учащихся на республиканском уровне.

Фото: пресс-служба акима Шымкента

Отметим, что в прошлом 2024–2025 учебном году в число лучших вошли пять школ города. В текущем году их количество увеличилось до шести, что отражает положительную динамику и рост качества образования в Шымкенте.