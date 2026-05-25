"В добрый путь!" – для казахстанских выпускников прозвенел последний звонок

Сегодня, 25 мая, во всех школах Казахстана завершился 2025-2026 учебный год. Для тысяч выпускников этот день стал особенно волнительным и символичным – в учебных заведениях страны прошли торжественные линейки, посвященные последнему звонку, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства просвещения РК, в этом году учебный год в Казахстане завершили более 3,9 миллиона школьников. Для учеников прозвенел последний школьный звонок, а торжественные линейки в каждом общеобразовательном учреждении страны стали последним учебным днем для учащихся.

Но праздничней всего сегодня чествовали выпускников, для которых "Последний звонок" – символ прощания с беззаботным детством, школьными годами и начала нового, взрослого этапа жизни.

Алматы

В Алматы обучение в 360 школах завершили свыше 357 тысяч детей. Выпускниками 9-х и 11-х классов в мегаполисе стали более 50 тысяч учащихся.

Количество претендентов на знак "Алтын белгі" в Алматы составило 799 учащихся, из которых 603 обучаются в государственных школах и 196 – в частных.

С самого утра одиннадцатиклассников, которым предстоит покинуть стены родной школы, поздравляли преподаватели, родители и младшие ученики. В эти трогательные минуты звучали теплые напутствия и слова благодарности, а на глазах многих учителей и родителей блестели слезы. Еще вчерашним школьникам, бегавшим по коридорам и рекреациям, теперь предстоит пройти выпускные экзамены и сделать первый серьезный шаг во взрослую жизнь.

С 9:00 выпускники выстроились во дворах своих школ, чтобы поблагодарить педагогов за годы обучения, поддержку, терпение и знания, которые станут основой их дальнейшего образования и профессионального пути.

Нарядные, с атласными лентами через плечо и цветами в руках, они прощались с учителями, вложившими в них столько труда и душевных сил.

Атмосфера праздника сочеталась с легкой грустью – для выпускников завершился важный этап жизни, наполненный школьными воспоминаниями, дружбой и первыми достижениями.

Официальная часть мероприятия началась с поздравлений главы школы, которая обратилась к выпускникам, педагогам и родителям с теплыми словами и пожеланиями успешного будущего. Отдельные поздравления прозвучали и в адрес первоклассников, завершивших свой самый первый учебный год.

Директор общеобразовательной школы №127 Раиса Цой рассказала, что в этом году учебное заведение окончили 91 одиннадцатиклассник. Трое выпускников претендуют на знак "Алтын белгі", а еще 27 учеников окончили школу с отличием. Руководитель школы выразила уверенность в том, что выпускники успешно справятся с экзаменами и покажут достойные результаты на ЕНТ.

По ее словам, в этом году школу также окончил 201 первоклассник – это семь параллелей до буквенного обозначения "Ж". Руководство школы ожидает, что в следующем учебном году количество первоклассников станет еще больше. Одной из причин называют рост рождаемости в период пандемии коронавируса, а также увеличение стоимости обучения в частных школах.

"Количество детей в классах сегодня значительно увеличилось – если раньше в среднем обучались по 20 учеников, то сейчас в каждом классе насчитывается около 30 детей", – отметила Раиса Цой.

Фото: Zakon.kz/Оксана Житникова В 2026 году в школе было три выпускных 11-х класса: один гуманитарного направления и два – естественно-математического профиля. По словам директора, подготовка к ЕНТ велась на высоком уровне, а в этом году к образовательному процессу подключились и технологии искусственного интеллекта через платформу Министерства образования РК. "Два потока тестирования ЕНТ уже показали хорошие результаты. Максимальный балл наших учеников на сегодняшний день составляет 130 баллов. Многие выпускники поступают за рубеж. Трое наших учеников уже получили приглашения от иностранных вузов – двое будут обучаться в Китае, один выпускник планирует продолжить обучение в Объединенных Арабских Эмиратах. Это говорит о высоком уровне подготовки школьников", – подчеркнула директор школы.

Она также отметила, что школа №127 традиционно сильна начальным образованием, а многие талантливые ученики после пятого класса продолжают обучение в специализированных математических школах, включая РФМШ и НИШ.

"Конечно, немного жаль, что лучшие ученики покидают стены нашей школы, но вместе с тем это повод для гордости. Это значит, что дети получают здесь сильную базу и успешно двигаются дальше по своему образовательному пути", – отметила Раиса Цой. В завершение директор пожелала выпускникам успешно сдать экзамены и поступить в вузы своей мечты. "Желаю нашим выпускникам легких экзаменов, успешной сдачи ЕНТ и больших достижений в будущем. Самое главное – чтобы ребята поступили именно туда, куда мечтают, и получили профессию, которую действительно любят. Сегодняшние выпускники очень целеустремленные и активные. Они уже хорошо понимают, чего хотят от жизни и каким видят свое будущее", – заключила директор школы. Фото: Zakon.kz Для остальных школьников завершение учебного года сопровождалось проведением единого общенационального классного часа "Білімім – Отаныма". Классные часы прошли в рамках единой программы воспитания "Адал азамат" и были направлены на формирование у учащихся патриотизма, уважения к закону и национальным ценностям, а также культуры безопасного поведения. Фото: Zakon.kz После классных часов в школах состоялись торжественные линейки для учащихся 9-х и 11-х классов под названием "Мектебім, саған мың алғыс!". Выпускные экзамены для девятиклассников пройдут с 29 мая по 11 июня, а государственные экзамены для учащихся 11-х классов – со 2 по 15 июня.

Девятиклассникам предстоит сдать четыре экзамена, включая предмет по выбору, а выпускникам 11-х классов – пять государственных экзаменов.