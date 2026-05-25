"В добрый путь!" – для казахстанских выпускников прозвенел последний звонок
По данным Министерства просвещения РК, в этом году учебный год в Казахстане завершили более 3,9 миллиона школьников. Для учеников прозвенел последний школьный звонок, а торжественные линейки в каждом общеобразовательном учреждении страны стали последним учебным днем для учащихся.
Но праздничней всего сегодня чествовали выпускников, для которых "Последний звонок" – символ прощания с беззаботным детством, школьными годами и начала нового, взрослого этапа жизни.
Алматы
В Алматы обучение в 360 школах завершили свыше 357 тысяч детей. Выпускниками 9-х и 11-х классов в мегаполисе стали более 50 тысяч учащихся.
Количество претендентов на знак "Алтын белгі" в Алматы составило 799 учащихся, из которых 603 обучаются в государственных школах и 196 – в частных.
С самого утра одиннадцатиклассников, которым предстоит покинуть стены родной школы, поздравляли преподаватели, родители и младшие ученики. В эти трогательные минуты звучали теплые напутствия и слова благодарности, а на глазах многих учителей и родителей блестели слезы. Еще вчерашним школьникам, бегавшим по коридорам и рекреациям, теперь предстоит пройти выпускные экзамены и сделать первый серьезный шаг во взрослую жизнь.
С 9:00 выпускники выстроились во дворах своих школ, чтобы поблагодарить педагогов за годы обучения, поддержку, терпение и знания, которые станут основой их дальнейшего образования и профессионального пути.
Нарядные, с атласными лентами через плечо и цветами в руках, они прощались с учителями, вложившими в них столько труда и душевных сил.
Атмосфера праздника сочеталась с легкой грустью – для выпускников завершился важный этап жизни, наполненный школьными воспоминаниями, дружбой и первыми достижениями.
Официальная часть мероприятия началась с поздравлений главы школы, которая обратилась к выпускникам, педагогам и родителям с теплыми словами и пожеланиями успешного будущего. Отдельные поздравления прозвучали и в адрес первоклассников, завершивших свой самый первый учебный год.
Директор общеобразовательной школы №127 Раиса Цой рассказала, что в этом году учебное заведение окончили 91 одиннадцатиклассник. Трое выпускников претендуют на знак "Алтын белгі", а еще 27 учеников окончили школу с отличием. Руководитель школы выразила уверенность в том, что выпускники успешно справятся с экзаменами и покажут достойные результаты на ЕНТ.
По ее словам, в этом году школу также окончил 201 первоклассник – это семь параллелей до буквенного обозначения "Ж". Руководство школы ожидает, что в следующем учебном году количество первоклассников станет еще больше. Одной из причин называют рост рождаемости в период пандемии коронавируса, а также увеличение стоимости обучения в частных школах.
"Количество детей в классах сегодня значительно увеличилось – если раньше в среднем обучались по 20 учеников, то сейчас в каждом классе насчитывается около 30 детей", – отметила Раиса Цой.
В 2026 году в школе было три выпускных 11-х класса: один гуманитарного направления и два – естественно-математического профиля. По словам директора, подготовка к ЕНТ велась на высоком уровне, а в этом году к образовательному процессу подключились и технологии искусственного интеллекта через платформу Министерства образования РК.
"Два потока тестирования ЕНТ уже показали хорошие результаты. Максимальный балл наших учеников на сегодняшний день составляет 130 баллов. Многие выпускники поступают за рубеж. Трое наших учеников уже получили приглашения от иностранных вузов – двое будут обучаться в Китае, один выпускник планирует продолжить обучение в Объединенных Арабских Эмиратах. Это говорит о высоком уровне подготовки школьников", – подчеркнула директор школы.
"Конечно, немного жаль, что лучшие ученики покидают стены нашей школы, но вместе с тем это повод для гордости. Это значит, что дети получают здесь сильную базу и успешно двигаются дальше по своему образовательному пути", – отметила Раиса Цой.
В завершение директор пожелала выпускникам успешно сдать экзамены и поступить в вузы своей мечты.
"Желаю нашим выпускникам легких экзаменов, успешной сдачи ЕНТ и больших достижений в будущем. Самое главное – чтобы ребята поступили именно туда, куда мечтают, и получили профессию, которую действительно любят. Сегодняшние выпускники очень целеустремленные и активные. Они уже хорошо понимают, чего хотят от жизни и каким видят свое будущее", – заключила директор школы.
Для остальных школьников завершение учебного года сопровождалось проведением единого общенационального классного часа "Білімім – Отаныма". Классные часы прошли в рамках единой программы воспитания "Адал азамат" и были направлены на формирование у учащихся патриотизма, уважения к закону и национальным ценностям, а также культуры безопасного поведения.
После классных часов в школах состоялись торжественные линейки для учащихся 9-х и 11-х классов под названием "Мектебім, саған мың алғыс!". Выпускные экзамены для девятиклассников пройдут с 29 мая по 11 июня, а государственные экзамены для учащихся 11-х классов – со 2 по 15 июня.
Девятиклассникам предстоит сдать четыре экзамена, включая предмет по выбору, а выпускникам 11-х классов – пять государственных экзаменов.
После завершения итоговой аттестации выпускникам в торжественной обстановке вручат аттестаты об общем среднем образовании. Единый день вручения документов назначен на 18 июня.
Одновременно с завершением учебного года выпускники 11-х классов продолжают сдачу Единого национального тестирования на получение образовательных грантов. ЕНТ проходит с 10 мая по 10 июля. В Алматы участие в тестировании принимают более 17 тысяч выпускников.
Атырау
В школах Атырау и области прозвенел последний звонок. Торжественные мероприятия прошли во всех учебных заведениях региона.
Как сообщил руководитель областного управления образования Марат Абуов, в 2025-2026 учебном году в 235 школах области насчитывается около 154 тысяч учеников. Более 79 тысяч школьников получают образование на казахском языке, свыше 4 тысяч – на русском, еще более 56 тысяч учатся в смешанных классах.
В этом году 9-й класс окончили 13 906 учеников, 11-й класс – 8 042 выпускника. На знак "Алтын белгі" претендуют 252 школьника, еще 445 выпускников рассчитывают получить аттестаты с отличием.
Сегодняшний день стал особенным не только для самих выпускников, но и для их родителей. Житель Атырау Артур Каттыбаев, чья дочь оканчивает школу №15 имени Абая, признался, что последний звонок стал для семьи очень волнительным событием.
"Кажется, только вчера мы вели ребенка в первый класс с большим бантом и портфелем, а сегодня уже провожаем во взрослую жизнь. Это радостный, но одновременно очень трогательный день для каждого родителя. Хочется пожелать всем выпускникам удачи, уверенности в себе и правильного выбора будущего пути", – поделился Артур Каттыбаев.
Своими эмоциями поделилась и его дочь Жасмин.
"Сегодня очень волнительный и одновременно радостный день. Школа стала для нас вторым домом, местом, где мы не только получали знания, но и учились дружбе, ответственности и вере в себя. За эти годы было очень много ярких моментов – школьные праздники, олимпиады, поездки, переживания перед экзаменами и, конечно, поддержка друзей и учителей. Особенно грустно прощаться с одноклассниками, ведь за столько лет мы стали одной большой семьей", – сказала она.
Шымкент
В Шымкенте в 2026 году со школой прощаются почти 16 тысяч выпускников. Несмотря на усиленные меры безопасности, в городе сохраняется праздничная атмосфера: родители и сами школьники активно делятся в социальных сетях памятными кадрами с последних звонков и торжественных линеек.
В управлении образования мегаполиса сообщили, что на сегодня в 291 организации обучаются более 277 тысяч школьников. В этом году 9-й класс оканчивают 24 174 ученика, а выпускниками 11-х классов станут 16 032 школьника.
"Церемонии вручения аттестатов выпускникам 11-х классов организуются на основании приказа руководителя школы и по согласованию с родительским комитетом в здании или на территории организации образования. Форма одежды обучающихся должна соответствовать школьной форме. Не допускаются излишняя роскошь и использование чрезмерно дорогой или привлекающей внимание одежды на праздничных мероприятиях. Выпускникам запрещается устраивать автопробеги, собирать деньги на подарки педагогам, приглашать аниматоров и проводить пышные банкеты. Торжественные церемонии вручения аттестатов будут организованы только на территории школ", – пояснили в Управлении образования города Шымкента.
Особое внимание уделено вопросам безопасности. Руководителям школ поручено усилить контроль за выпускниками, организовать дежурства, провести родительские собрания и совместные рейды с полицией в местах массового пребывания молодежи. Тем временем выпускники мегаполиса продолжают подготовку к Единому национальному тестированию. В этом году участие в ЕНТ подтвердили более 10 тысяч школьников Шымкента.
"Заявки на участие в тестировании подали 10 287 выпускников – это более 64 процентов от общего числа 11-классников. ЕНТ пройдет с 12 июня по 10 июля. Для этого в городе будут работать четыре региональных центра тестирования. Растет и число претендентов на знак "Алтын белгі". В 2026 году на престижную награду претендуют 786 выпускников – на 136 больше, чем годом ранее. Аттестаты с отличием могут получить свыше тысячи 11-классников и около 1 600 учащихся 9-х классов. Уже в конце мая стартует итоговая аттестация. Выпускные экзамены для 9-х классов пройдут с 29 мая по 11 июня, а для 11-х классов – со 2 по 15 июня", – сообщили в пресс-службе Управления образования Шымкента.
После завершения учебного года в Шымкенте начнется масштабная летняя оздоровительная кампания. Планируется, что летним отдыхом здесь охватят более 245 тысяч школьников – это свыше 93 процентов детей с 1-го по 10-й классы.