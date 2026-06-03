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Общество

Землетрясение в Павлодарской области: грозят ли подземные толчки Астане

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 13:38 Фото: Zakon.kz
Вице-министр по чрезвычайным ситуациям Ерболат Садырбаев на пресс-конференции в правительстве 2 июня 2026 года высказался о землетрясении в Павлодарской области, передает корреспондент Zakon.kz.

интенсивность подземных толчков (в баллах) составила 2

"Министерством ведется активная работа в части установления автоматизированных систем раннего оповещения в Павлодарской области. Это природное явление. Но регион не внесен в список сейсмоопасных зон. Однако в любом случае мы должны следить за этим процессом, так как понимаем, что в данном регионе есть производственные циклы. Мы говорим о шахтах. И с учетом всех этих мероприятий мы будем дополнительно мониторить данный регион", – пояснил он.

Вместе с тем, по его данным, такой угрозы для Астаны нет.

"Что касается вопроса, соответствуют ли строения города Астаны и не подвержен ли он опасности. Нет. Она соответствует на сегодняшний день... Что касается сейсмических каких-то явлений, на сегодняшний день такой угрозы для города Астаны нет", – заверил вице-министр.

26 мая 2026 года в Павлодарской области сейсмологи зарегистрировали землетрясение.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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