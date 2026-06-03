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Общество

В Казахстане количество лудоманов увеличилось до 700 тысяч человек

Игорные заведения, игорное заведение, азартные игры, казино, карты, ставки, онлайн ставки, онлайн-ставки, лудомания, игромания, азартная зависимость, онлайн ставки, онлайн-ставки, ставка, тотализатор, букмекеры, букмекерская контора, букмекерская фирма, игорный оператор, ставки на спорт, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 14:09 Фото: freepik
Депутат Мажилиса Нурлан Ауесбаев 3 июня 2026 года озвучил депутатский запрос касательно ухудшившейся ситуации с лудоманами, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в гражданском секторе по-прежнему сохраняются серьезные проблемы, связанные с защитой здоровья нации.

"Как показывают экспертные исследования, сегодня в нашей стране число людей, зависимых от азартных игр, достигло 700 тысяч человек. Это не просто статистический показатель. Это серьезная ситуация, которую можно расценивать как проблему национального масштаба. За этими 700 тысячами зависимых граждан стоят разрушенные семьи, потерянное время, огромные финансовые потери и накопившиеся социально-бытовые проблемы. Пока мы легализовали игорный бизнес и рассчитывали получать доход, были искалечены судьбы многих людей, а тысячи детей остались без должной заботы отца или матери. Думаю, пришло время глубоко изучить проблему и спасать наших граждан от игровой зависимости", – сказал депутат.

Он подчеркнул, что в нашей стране существует серьезный дисбаланс между масштабами медицинской, психологической и социальной помощи, оказываемой гражданам, зависимым от азартных игр, и действующими ограничительными мерами.

В частности, в Комплексном плане по противодействию лудомании и незаконному игорному бизнесу на 2024 и 2026 годы предусмотрено, что государственными программами реабилитации и помощи будет охвачено всего 300 человек.

"Очевидно, что такой показатель не способен решить проблему и тем более предотвратить ее дальнейшее обострение. Поэтому, если мы срочно не примем меры по реабилитации граждан и профилактике игровой зависимости, спасти сыновей и дочерей нашей нации от этой бездонной пропасти будет крайне сложно. Это первое. Вторая проблема – серьезную угрозу представляют незаконные зарубежные онлайн-платформы, использующие криптовалюты. В Казахстане стремительно распространяются финансовые схемы, реализуемые через так называемые "дроп-карты" и фиктивные платежные счета. По оценкам экспертов, финансовый оборот такого незаконного игорного бизнеса уже превысил 500 млрд тенге. Более того, это создает огромную угрозу финансовой безопасности государства и способствует развитию теневой экономики", – отметил Ауесбаев.

Для исправления ситуации он предлагает пересмотреть целевые показатели Комплексного плана по противодействию лудомании, максимально расширить охват граждан программами медицинской, психологической и социальной реабилитации, а также разработать и внедрить правовые механизмы, обеспечивающие полную конфиденциальность лечения игровой зависимости в реабилитационных центрах.

Если состояние пациента не представляет прямой угрозы окружающим, практика автоматического внесения его в ограничительные реестры применяться не должна.

Также предлагается усилить меры по выявлению и пресечению платежных систем и "дроп-карт", используемых для вывода средств на незаконные игровые площадки, разработать механизмы поддержки граждан после прохождения лечения от игровой зависимости, в том числе рассмотреть возможность временной отсрочки платежей по банковским кредитам.

Ранее мы писали о росте числа локаций, где разрешена организация азартных игр.

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Азамат Сыздыкбаев
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