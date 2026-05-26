Землетрясение произошло в Павлодарской области

В Павлодарской области сегодня, 26 мая 2026 года, сейсмологи зарегистрировали землетрясение, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), землетрясение было зарегистрировано сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" в 11:28 по времени Астаны.

Эпицентр расположен на территории Павлодарской области, Баянаульский район, село Баянаул. Расчетная интенсивность подземных толчков (в баллах) в селе Баянаул составила 2 балла.

Не так давно, 2 мая, в Каспийском море тоже произошло землетрясение. По данным специалистов, очаг залегал на глубине 27 километров.