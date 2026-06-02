Политика

"Другого пути нет": Токаев обозначил подход к развитию Алатау

проект города, Алатау, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2026 14:24 Фото: akorda.kz
2 июня 2026 года на совещании по развитию Алатау президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству обеспечить стабильное финансирование развития базовой инфраструктуры города на начальном этапе, сообщает Zakon.kz.

В целом, как отмечает глава государства, такой инвестиционный подход можно считать вполне обоснованным и рациональным.

"Государственные инвестиции в инфраструктуру притягивают частный капитал, который, в свою очередь, генерирует налоговые поступления и создает новую инфраструктуру, затем цикл повторяется, но уже в гораздо большем масштабе. Попытка переложить бремя первоначальных инвестиций в базовую инфраструктуру на частный сектор снижает инвестиционную привлекательность проектов, приводит к возникновению монопольных структур с завышенными тарифами, что, в конечном счете, препятствует развитию".Касым-Жомарт Токаев

В этой связи, продолжил президент, правительству поручается обеспечить стабильное финансирование развития базовой инфраструктуры города на начальном этапе.

"Другого пути нет. Если потребуется, целесообразно предоставить городу Алатау дополнительные лимиты и право осуществления государственного заимствования до формирования устойчивой доходной базы. При этом, разумеется, использование каждого бюджетного тенге должно носить строго инвестиционный характер и жестко увязываться с долгосрочным развитием города".Касым-Жомарт Токаев

Токаев: Alatau City станет первым полностью цифровым городом

Немного ранее Токаев отметил, что решение о создании нового города Алатау было принято в непростых экономических условиях для страны.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
