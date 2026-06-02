Важное заявление по развитию Капшагая сделал президент

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

На совещании по развитию Алатау президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что в Генплане города район Golden District позиционируется как будущий международный центр образования и науки, сообщает Zakon.kz.

По его словам, нужно проводить системную работу, направленную на формирование в городе передовой образовательной среды. "Привлекательным туристическим кластером должен стать район Green District, готовый принять миллионы туристов", – сказал президент. Ключевая роль, по его словам, отводится рекреационной зоне озера Капшагай. "Однако необходимо создать условия для того, чтобы люди могли отдыхать здесь не только в летние месяцы, но и круглый год, катаясь на лыжах, сноубордах, коньках, занимаясь рыбалкой. В противном случае совершенно очевидно, что все планы так и останутся на бумаге", – отметил президент. При этом хаотичная застройка побережья водохранилища недопустима. "Вся работа должна вестись последовательно, в соответствии с генеральным планом. Все сооружения от отелей и ресторанов до парков развлечений и прогулочных зон должны иметь узнаваемый и единый архитектурный стиль. В конечном счете, городская инфраструктура должна проложить путь к стремительному и качественному развитию туризма. Таким образом, поступающие средства можно будет направлять на благо данного региона", – резюмировал президент. Ранее в выступлении он отметил , что в социальной и туристической сфере конкретных результатов развития пока нет.

