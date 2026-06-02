Туризм

Токаев назвал сферу, в которой нет конкретных результатов

Горы, гора, горная местность, горный туризм, туристы в горах, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2026 15:06 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 2 июня 2026 года на совещании по развитию города Алатау, заявил, что необходимо интенсивно развивать социальную и туристическую инфраструктуру, сообщает Zakon.kz.

Как подчеркнул президент, "не будет преувеличением сказать, что в этой сфере конкретных результатов пока нет".

"Между тем, сегодня туризм считается важнейшей составляющей инвестиционной привлекательности. Согласно Генеральному плану, к 2050 году численность жителей города может превысить 2 млн человек. Очевидно, что такой рост создаст серьезную нагрузку как на инженерные сети, так и на социальную инфраструктуру. В Алатау пока крайне ограниченное количество новых социальных объектов".Касым-Жомарт Токаев

Несмотря на это, по словам главы государства, бизнес готов вкладывать средства в инфраструктуру.

"Задача Совета по развитию Алатау и Администрации города – создать понятные правила возврата инвестиций с четкими механизмами и сроками, справедливым распределением нагрузки и рисков".Касым-Жомарт Токаев

Ранее президент поручил срочно решить земельные вопросы для запуска строительства в Алатау.

