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Общество

Предупреждение аналогичных правонарушений в будущем – депутат назвал плюсы амнистии

наручники и ключи от них, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 10:37 Фото: pexels
3 июня 2026 года на пленарном заседании Мажилиса депутат Нурсултан Байтилесов высказался о проекте закона "Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

По его словам, "амнистия – это акт гуманности, который выражает великодушие государства к своим гражданам, которые в силу различных обстоятельств оказались ограниченными в своих конституционных правах".

"Она направлена на освобождение преступника от наказания либо сокращение его сроков. За последние годы в Казахстане было несколько амнистий. В 2021 году была амнистия к 30-летию независимости, в рамках которой освобождены более 2 тысяч человек, а сроки наказаний сокращены у более 11 тысяч. А в нынешнем году помимо уголовной готовится первая административная амнистия, которая будет касаться штрафов и менее опасных правонарушений", – сказал депутат.

Он отметил международную практику, которая показывает, что некоторые государства используют административные амнистии в периоды реформ, обновления общественного договора и гуманизации правовой политики.

"Так, в Италии применялись механизмы освобождения от административных штрафов и финансовых санкций в целях снижения административной нагрузки и стимулирования добровольного исполнения обязательств. В Соединенных Штатах Америки отдельные штаты реализовывали программы временного освобождения от административных санкций и пеней при добровольном урегулировании задолженности. В Индонезии административно-правовые механизмы амнистии использовались как часть масштабных государственных реформ, направленных на легализацию активов, повышение доверия к институтам государства и расширение правового поля", – перечислил Байтилесов.

Таким образом, по его словам, международная практика подтверждает, что административная амнистия может выступать эффективным инструментом правовой гуманизации, снижения конфликтности между государством и обществом, а также укрепления добровольного соблюдения закона.

"Для Казахстана применение амнистии по административным правонарушениям в связи с принятием новой Конституции является первым подобным масштабным опытом. Наш подход к административной амнистии более лояльный чем в указанных странах. Мы решили отменить все имеющиеся штрафы, за исключением штрафов, наложенных судами и не несущих серьезную угрозу безопасности для граждан и государства. Я полагаю, что административная амнистия в Казахстане – это первый шаг к гуманизации административных правонарушений. В дальнейшем при положительной правоприменительной практике, мы можем более шире подойти к вопросу административной амнистии", – добавил депутат.

По его мнению, применение акта амнистии по уголовным и административным делам будет способствовать осознанию гражданами допущенных ошибок, укреплению правосознания и предупреждению совершения аналогичных правонарушений в будущем.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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