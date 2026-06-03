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Общество

"Семейный тариф" оказался ловушкой – срочное предупреждение для казахстанцев

Хакеры, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 17:17 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 3 июня 2026 года, пресс-служба Департамента полиции (ДП) области Абай распространила срочное предупреждение для граждан. В нем заявляется о новом способе обмана казахстанцев интернет-мошенниками, сообщает Zakon.kz.

Стражи порядка отметили, что в последнее время мошенники распространяют в социальных сетях и мессенджерах сообщения с таким содержанием:

"Подключитесь к семейному тарифу, есть свободные места!"

Тем самым, как заявили полицейские, они предлагают гражданам возможность пользоваться услугами мобильной связи по низкой цене, вызывая доверие.

"Когда граждане, желающие подключиться к выгодному тарифу, связываются с авторами сообщения, мошенники присылают специальную ссылку. В большинстве случаев такие ссылки направлены на установку вирусного программного обеспечения или кражу личных данных. С момента перехода по ссылке работа телефона нарушается, а мошенники получают доступ к личной информации на смартфоне, банковским приложениям, аккаунтам в социальных сетях и другой конфиденциальной информации".Пресс-служба ДП области Абай

Чтобы защитить себя от мошенников, стражи порядка настоятельно рекомендуют казахстанцам:

  • Не переходить по ссылкам от незнакомцев.
  • Не доверять сомнительным предложениям.
  • Никому не передавать свои личные и банковские данные.
  • Загружать приложения только из официальных магазинов.
  • Установить антивирусную защиту на телефон.
"Если вы получили подозрительное сообщение или стали жертвой мошенников, немедленно обратитесь в полицию".Пресс-служба ДП области Абай

Ранее в Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана предупредили, что в интернете мошенники могут вовлечь подростков в незаконные схемы с банковскими картами. Подробнее – по ссылке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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