"Семейный тариф" оказался ловушкой – срочное предупреждение для казахстанцев

Сегодня, 3 июня 2026 года, пресс-служба Департамента полиции (ДП) области Абай распространила срочное предупреждение для граждан. В нем заявляется о новом способе обмана казахстанцев интернет-мошенниками, сообщает Zakon.kz.

Стражи порядка отметили, что в последнее время мошенники распространяют в социальных сетях и мессенджерах сообщения с таким содержанием:

"Подключитесь к семейному тарифу, есть свободные места!"

Тем самым, как заявили полицейские, они предлагают гражданам возможность пользоваться услугами мобильной связи по низкой цене, вызывая доверие.

"Когда граждане, желающие подключиться к выгодному тарифу, связываются с авторами сообщения, мошенники присылают специальную ссылку. В большинстве случаев такие ссылки направлены на установку вирусного программного обеспечения или кражу личных данных. С момента перехода по ссылке работа телефона нарушается, а мошенники получают доступ к личной информации на смартфоне, банковским приложениям, аккаунтам в социальных сетях и другой конфиденциальной информации". Пресс-служба ДП области Абай

Чтобы защитить себя от мошенников, стражи порядка настоятельно рекомендуют казахстанцам:

Не переходить по ссылкам от незнакомцев.

Не доверять сомнительным предложениям.

Никому не передавать свои личные и банковские данные.

Загружать приложения только из официальных магазинов.

Установить антивирусную защиту на телефон.

"Если вы получили подозрительное сообщение или стали жертвой мошенников, немедленно обратитесь в полицию". Пресс-служба ДП области Абай

Ранее в Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана предупредили, что в интернете мошенники могут вовлечь подростков в незаконные схемы с банковскими картами. Подробнее – по ссылке.