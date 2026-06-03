"Блокировка счетов, проблемы с полицией": МВД обратилось к казахстанцам с предостережением

Фото: Zakon.kz

Министерство внутренних дел (МВД) предупредило о том, что в интернете мошенники могут вовлечь подростков в незаконные схемы с банковскими картами, сообщает Zakon.kz.

Как это происходит, в ведомстве описали 3 июня 2026 года. "Обычно все начинается с сообщения в мессенджере, онлайн-игре или соцсетях. Незнакомец предлагает "легкий заработок" – принять перевод денег на свою карту и отправить их дальше либо обналичить, оставив себе процент. На самом деле это схема отмывания украденных средств", – пишут в МВД. Там отмечают, что мошенники используют "дропов", чтобы скрыть следы: деньги проходят через чужие счета, а организаторы остаются неизвестными. "Даже случайное участие в таких операциях может привести к серьезным последствиям: блокировке счетов, разбирательствам с банками и правоохранительными органами, а также вовлечению родителей", – предупредили стражи порядка. МВД напоминает: не передавайте данные банковских карт и доступ к приложениям третьим лицам;

не соглашайтесь на "легкий заработок" через переводы денег;

при сомнениях обязательно обращайтесь к родителям или взрослым, которым доверяете. 28 мая в Министерстве внутренних дел Казахстана сделали важное обращение к гражданам перед летними каникулами детей.

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